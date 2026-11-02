Baka Prase pobjegao iz Srbije?

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, rano jutros napustio je Srbiju, nakon što se prethodnih dana našao na meti brojnih kritika zbog promocije kockanja i klađenja na izborne rezultate.

Podsjećanja radi, dan prije se izvinio svim građanima Srbije te priznao da je pogriješio, a danas je na Instagramu objavio fotografiju iz aviona, u njegovom maniru uz poruku:

"Je li zna neko hoće li me hapsiti ovi, jer letim biznis klasom?"

Baka Prase Instagram/printscreen

Odlazak kontroverznog jutjubera privukao je pažnju jer je ranije najavljivao da će napustiti Srbiju ukoliko nova vlast donese zakon kojim bi se zabranilo promovisanje kockanja.

Ipak, u jučerašnjem obraćanju tvrdio je da ne namjerava otići iz zemlje te da je spreman snositi sve posljedice zbog svojih postupaka.

Da li će Baka Prase ostati pri svom stavu ili se dao u bijeg, ostaje da vidimo.