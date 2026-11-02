Željko Mitrović progovorio o gašenju Pinka nakon što je podijelio otkaze

Autor:ATV redakcija
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Vlasnik Pinka, Željko Mitrović, gostovao je sinoć na svojoj televiziji u Hit Tvitu sa bivšim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, gdje je odgovorio na navode da se njegova televizija zatvara.
Naime, Mitrović je ušetao u studio zajedno sa Vučićem, pa odgovorio na pitanje voditeljke Verice Bradić.
- Najavljuju gašenje Pinka? - upitala je voditeljka vlasnika Pinka, na šta je Mitrović dao sljedeći odgovor:
- Moraju da kažu kog Pinka pošto ih imamo 80, tako da… - dodao je Mitrović.
- To je samo brend, televizija je program, a ne njena robna marka. Nije to baš tako lako - rekao je Mitrović.
Iako se o mogućem gašenju televizije spekulisalo u više navrata, Mitrović ovom prilikom nije izneo konkretne detalje o eventualnim promenama, niti je potvrdio da će Pink prestati da emituje program.
Podsjetimo, Željko Mitrović je juče saopštio da je imao najteži dan u životu, jer je morao da raspusti cijeli Teatar Odeon.
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Osim toga, najavio je da će morati da da još oko 1.000 otkaza svojim zaposlenima.
- Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do "zelene grane". Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žeks - napisao je Željko Mitrović, prenosi Telegraf.
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