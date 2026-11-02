Željko Mitrović progovorio o gašenju Pinka nakon što je podijelio otkaze

Vlasnik Pinka, Željko Mitrović, gostovao je sinoć na svojoj televiziji u Hit Tvitu sa bivšim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, gdje je odgovorio na navode da se njegova televizija zatvara.

Naime, Mitrović je ušetao u studio zajedno sa Vučićem, pa odgovorio na pitanje voditeljke Verice Bradić.

- Najavljuju gašenje Pinka? - upitala je voditeljka vlasnika Pinka, na šta je Mitrović dao sljedeći odgovor:

- Moraju da kažu kog Pinka pošto ih imamo 80, tako da… - dodao je Mitrović.

"Mislim da su mislili na nas?"

- To je samo brend, televizija je program, a ne njena robna marka. Nije to baš tako lako - rekao je Mitrović.

Iako se o mogućem gašenju televizije spekulisalo u više navrata, Mitrović ovom prilikom nije izneo konkretne detalje o eventualnim promenama, niti je potvrdio da će Pink prestati da emituje program.

Željko Mitrović podijelio otkaze

Podsjetimo, Željko Mitrović je juče saopštio da je imao najteži dan u životu, jer je morao da raspusti cijeli Teatar Odeon.

Scena Željko Mitrović najavio otkaze, oglasila se Jovana Jeremić

Osim toga, najavio je da će morati da da još oko 1.000 otkaza svojim zaposlenima.

- Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do "zelene grane". Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žeks - napisao je Željko Mitrović, prenosi Telegraf.