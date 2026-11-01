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Legendarni reditelj hitno prevezen u bolnicu! Upucao sam sebe

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01.11.2026 15:44

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Holivudski reditelj i producent Majkl Man (83) hitno je prevezen u bolnicu nakon što je slučajno upucao samog sebe na strijelištu u Los Anđelesu.

Incident se dogodio u subotu popodne, kada je filmski stvaralac, najpoznatiji po ostvarenju „Vrelina“ iz 1995. godine, vježbao gađanje. Prema informacijama koje je izvor otkrio za portal TMZ, Man je pokušavao da vrati pištolj u futrolu kada je oružje iznenada opalilo i pogodilo ga u nogu.

Reditelj je odmah prevezen u bolnicu ambulantnim vozilom, dok su na mjesto događaja izašli pripadnici Policijske uprave Los Anđelesa (LAPD) i vatrogasno-spasilačke službe (LAFD).

Policijska uprava potvrdila je za TMZ da se incident dogodio na strijelištu „D Rendž LA“.

Nije namjerno pucao u sebe

Kako se navodi u izvještaju, nije riječ o namjernom pucanju, već o nesrećnom slučaju tokom treninga. Do povrede je došlo kada je Man pokušao da vrati pištolj u futrolu, a oružje je tada slučajno opalilo.

Režirao neke od najpoznatijih holivudskih filmova

Majkl Man iza sebe ima višedecenijsku karijeru i niz zapaženih filmskih ostvarenja. Među filmovima koje je režirao nalaze se „Lovac na ljude“ iz 1986. godine, „Posljednji Mohikanac“ iz 1992, „Ali“ iz 2001. i „Kolateral“ iz 2004. godine.

Ipak, jedno od njegovih najpoznatijih ostvarenja ostaje kriminalistički film „Vrelina“ iz 1995. godine, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

reditelj

Holivud

ranjavanje

Majkl Man

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