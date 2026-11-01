Hospitalizovan čuveni pjevač: Otkazani svi koncerti

Grupa "Deep Purple" saopštila je da neće moći da održi večerašnji koncert u dvorani „Kju Aj Arena“ u Lajpcigu, kao ni sutrašnji nastup u dvorani „Športhale“ u Hamburgu.

Razlog je hitan medicinski slučaj koji se dogodio frontmenu benda Ijanu Gilanu, zbog čega je trenutno hospitalizovan.

„Svjesni smo da ovo saopštenje dolazi u posljednjem trenutku i dijelimo razočaranje svih naših divnih fanova zbog činjenice da nećemo moći da nastupimo u Lajpcigu i Hamburgu."

Deep Purple i njihov tim usredsređeni su na pronalaženje odgovarajućih novih termina za održavanje oba koncerta.

Sve kupljene ulaznice važiće i za nove datume.

Uz mnogo ljubavi i poštovanja“, piše u objavi na Instagramu.

Ijan Gilan je legendarni britanski pjevač i frontmen grupe „Deep Purple“, a svjetsku slavu stekao je kao član čuvene postave „Mark II“ benda, kojoj se pridružio 1969. godine, prenosi b92.