Logo

Zorana Mićanović priznala da se pomirila sa "Grandom": Progovorila i o tužbama "Dogovorili smo se"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
01.11.2026 17:03

Komentari:

0
Зорана Мићановић
Foto: Youtube/ADRIA TV Montenegro

Pjevačica Zorana Mićanović danas je sletjela na aerodrom vrativši se iz Ujedinjenih Emirata.

Pjevačica se dotakla saradnje sa Grandom i tužbama koje je imala sa njima.

Zorana je bila u toplije krajeve pa je otkrila da je morala prethodno da se presvuče.

"Izašla sam u papučama i haljinici, pošto sam bila u Dubaiju, ovdje je hladno. Presvukla sam se u VC-u", ispričala je pjevačica odmah po slijetanju.

Zorana je podijelila i utiske iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je provela tri dana, ne skrivajući oduševljenje tamošnjom atmosferom.

"Ne plašim se, gledam svoja posla, ne opterećujem se. U Dubaiju je top, nisam se kupala, ostala sam tri dana, tamo je sve mirno, ostala bih tamo da živim, ne bih se vraćala", poručila je Zorana.

Зорана Мићановић

Scena

Zorana o zdravstvenom stanju oca koji je u bolnici: „Imao je komplikacije, nadam se da će uskoro izaći“

Pjevačica se potom osvrnula na odnos sa produkcijom "Grand" i Aleksandrom Milićem Milijem.

"Neću ponovo raditi sa Milijem, voljela bih, ali sve to zavisi od nas dvoje i dogovora. Drago mi je što ću moći da se vratim i da idem u njihove emisije. Sve se riješilo, dogovorili smo se. Nisu mi falile te emisije, dobro im je išlo i bez mene. Volim voditelje tamo i koncept emisije", otkrila je pjevačica.

Zorana je progovorila o bakšišu i imala je jasan stav.

"Mi nismo u nikakvom ringu da se takmičimo, svako neka gleda svoj džep, meni je moj dobar, za njen ne znam i ne zalazim. Nas dvije smo dobre, sve je super", zaključila je pjevačica, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi :

Zorana Mićanović

Pjevačica

Dubaji

Komentari (0)

Pročitajte više

Зорана Мићановић

Scena

Zorana o zdravstvenom stanju oca koji je u bolnici: „Imao je komplikacije, nadam se da će uskoro izaći“

2 sedm

0
"Немам чега да се плашим": Зорана Мићановић проговорила о експлицитним сликама

Scena

"Nemam čega da se plašim": Zorana Mićanović progovorila o eksplicitnim slikama

4 mj

0
"Нека му је на част!" Зорана оштро о Тонију Цетинском

Scena

"Neka mu je na čast!" Zorana oštro o Toniju Cetinskom

7 mj

0
У Београду нападнута Зорана Мићановић: Нападачи насрнули на пјевачицу, па претукли њену мајку

Scena

U Beogradu napadnuta Zorana Mićanović: Napadači nasrnuli na pjevačicu, pa pretukli njenu majku

1 god

0

Više iz rubrike

Возило Хитне помоћи.

Scena

Legendarni reditelj hitno prevezen u bolnicu! Upucao sam sebe

2 h

0
Удовица глумца Џона Ритера, глумица Ејми Јазбек, открила је да и више од двије деценије након његове смрти свакодневно разговара са покојним супругом.

Scena

Glumac preminuo prije 23 godine, udovica mu se i dalje redovno obraća: „Razgovaram s njim svakog dana“

3 h

0
Хајди Клум долази на своју 25. традиционалну забаву поводом Ноћи вјештица, у суботу, 31. октобра 2026. године, у ресторан „Катедрал“ у хотелу „Мокси Ист Вилиџ“ у Њујорку.

Scena

Od džinovskog crva do odsječene ruke: Hajdi Klum godinama šokira kostimima

6 h

0
Миљана Кулић имала саобраћајку са сином Жељком

Scena

Miljana Kulić imala saobraćajku sa sinom Željkom

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima