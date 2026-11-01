Zorana Mićanović priznala da se pomirila sa "Grandom": Progovorila i o tužbama "Dogovorili smo se"

Pjevačica Zorana Mićanović danas je sletjela na aerodrom vrativši se iz Ujedinjenih Emirata.

Pjevačica se dotakla saradnje sa Grandom i tužbama koje je imala sa njima.

Zorana je bila u toplije krajeve pa je otkrila da je morala prethodno da se presvuče.

"Izašla sam u papučama i haljinici, pošto sam bila u Dubaiju, ovdje je hladno. Presvukla sam se u VC-u", ispričala je pjevačica odmah po slijetanju.

Zorana je podijelila i utiske iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je provela tri dana, ne skrivajući oduševljenje tamošnjom atmosferom.

"Ne plašim se, gledam svoja posla, ne opterećujem se. U Dubaiju je top, nisam se kupala, ostala sam tri dana, tamo je sve mirno, ostala bih tamo da živim, ne bih se vraćala", poručila je Zorana.

Scena Zorana o zdravstvenom stanju oca koji je u bolnici: „Imao je komplikacije, nadam se da će uskoro izaći“

Pjevačica se potom osvrnula na odnos sa produkcijom "Grand" i Aleksandrom Milićem Milijem.

"Neću ponovo raditi sa Milijem, voljela bih, ali sve to zavisi od nas dvoje i dogovora. Drago mi je što ću moći da se vratim i da idem u njihove emisije. Sve se riješilo, dogovorili smo se. Nisu mi falile te emisije, dobro im je išlo i bez mene. Volim voditelje tamo i koncept emisije", otkrila je pjevačica.

Zorana je progovorila o bakšišu i imala je jasan stav.

"Mi nismo u nikakvom ringu da se takmičimo, svako neka gleda svoj džep, meni je moj dobar, za njen ne znam i ne zalazim. Nas dvije smo dobre, sve je super", zaključila je pjevačica, prenosi Telegraf.