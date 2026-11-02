Vojaž postao otac! Evo sa kim je dobio dijete

Autor:ATV redakcija
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Reper Mihajlo Veruović Vojaž postao je otac, prenosi „Blic“.
Vojaž se već neko vrijeme nije pojavljivao u javnosti, a vijest da je dobio dijete iznenadila je i obradovala njegove fanove.
Mihajlo je dijete dobio sa vjerenicom koju je dugo skrivao od javnosti. Za njenu trudnoću znali su samo njihovi najbliži.
Podsjetimo, Vojaž je ranije bio u vezi sa Anđelom Ignjatović Breskvicom.
(Blic)
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