Vojaž postao otac! Evo sa kim je dobio dijete

Vojaž se već neko vrijeme nije pojavljivao u javnosti, a vijest da je dobio dijete iznenadila je i obradovala njegove fanove.

Mihajlo je dijete dobio sa vjerenicom koju je dugo skrivao od javnosti. Za njenu trudnoću znali su samo njihovi najbliži.

Bio u dugoj vezi sa Breskvicom

Podsjetimo, Vojaž je ranije bio u vezi sa Anđelom Ignjatović Breskvicom.

(Blic)