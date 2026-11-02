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Vojaž postao otac! Evo sa kim je dobio dijete

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02.11.2026 11:55

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Војаж постао отац! Ево са ким је добио дијете

Reper Mihajlo Veruović Vojaž postao je otac, prenosi „Blic“.

Vojaž se već neko vrijeme nije pojavljivao u javnosti, a vijest da je dobio dijete iznenadila je i obradovala njegove fanove.

Mihajlo je dijete dobio sa vjerenicom koju je dugo skrivao od javnosti. Za njenu trudnoću znali su samo njihovi najbliži.

Bio u dugoj vezi sa Breskvicom

Podsjetimo, Vojaž je ranije bio u vezi sa Anđelom Ignjatović Breskvicom.

(Blic)

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Mihajlo Veruović Vojaž

Pjevač

reper

Vojaž postao otac

beba

vjerenik

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