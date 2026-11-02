Željko Mitrović poslao poruku Aleksandru Vučiću

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Hit Tvit” na televiziji Pink, nakon koje mu je vlasnik televizije Željko Mitrović poslao poruku.

Tim povodom oglasio se i vlasnik ove televizije Željko Mitrović, koji je na društvenim mrežama objavio poruku podrške upućenu Vučiću.

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Mitrović je večeras lično dočekao bivšeg predsjednika i uveo ga u studio, a potom mu se obratio.

Vlasnik Pinka osvrnuo se na njihovo prijateljstvo.

"Prijateljstvo nije uvijek laka stvar! To i jeste poenta! Prijateljstvo može da udvostruči sreću, tako što ponekad podijeli tugu!", poručio je Mitrović u svojoj objavi.

On se tu nije zaustavio, već je nastavio da pruža podršku Vučiću, uz poruku koja je privukla posebnu pažnju.

"Što je više onih koji podijele tugu, faktor sreće je prisutniji! Drži se matorane moj, ovo je džast (samo) život!", dodao je Mitrović.

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Na kraju objave vlasnik Pinka najavio je i poseban muzički trenutak tokom emisije. Kako je otkrio, jednu pjesmu posvetio je Vučiću još prije nekoliko godina, a sada je odlučio da je ponovo izvede.

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Vlasnik Pinka, Željko Mitrović odgovorio je tokom emisije na navode da se njegova televizija zatvara.

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Naime, Mitrović je ušetao u studio zajedno sa Vučićem, pa odgovorio na pitanje voditeljke Verice Bradić.

"Najavljuju gašenje Pinka?", upitala je voditeljka vlasnika Pinka, na šta je Mitrović dao sljedeći odgovor:

"Moraju da kažu kog Pinka pošto ih imamo 80, tako da…", dodao je Mitrović.

(Kurir)