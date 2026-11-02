Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa policijskim službenicima UKP, SBPOK i Odjeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, danas su uhapšene tri osobe, među kojima je vlasnik banke Davor Macura, zbog sumnje da su oštetila "Alta banku" za čak 45 milijardi dinara.

Povodom ovog slučaja, Ahmed Delimeđac, advokat Davora Macure, izjavio je za "Euronjuz Srbija" da je pretres banke počeo još u subotu rano ujutru, te da se njegov branjenik sam odazvao pozivu i u potpunosti sarađivao sa nadležnim organima.

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"Pretres banke je trajao još od subote, od 04:00 časa ujutru. Ja sam bio sa njim od trenutka kada je pozvan da dođe u banku, nakon čega mu nije bilo dozvoljeno da napusti prostorije. Sve vrijeme je prisustvovao tom pretresu na koji se sam odazvao. Niko ga nije jurio, niti je on htio da bježi, niti bilo šta slično. Prisustvovao je sve vrijeme tom pretresu i nije bilo nikakvih problema u tom pogledu, za razliku od pojedinih naslova u medijima", istakao je Delimeđac za "Euronjuz Srbija".

On je potvrdio da je njegovom klijentu određeno policijsko zadržavanje u roku od 48 sati.

Oglasilo se tužilaštvo

Dana 31. oktobra i 1. novembra 2026. godine, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, izvršeni su pretresi prostorija “Alta banke” a.d. i stambenog prostora osumnjičenog Davora Macure. Tom prilikom izvršen je i popis gotovog novca u trezoru banke, saopšteno je iz JTOK.

Za osumnjičenog Macuru postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika, dok se ostali osumnjičeni terete za pomaganje u izvršenju ovog krivičnog djela.

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Prema sumnjama tužilaštva, Macura je u prethodnom periodu, zaključno sa 31. oktobrom 2026. godine, prekoračio granice svojih ovlašćenja. U tome su mu, kako se sumnja, pomogli G. M. i I. P., koji su bili zaduženi za neposredno rukovanje vrijednostima u trezoru “Alta banke”.

Oni su mu, kako se navodi, predavali kartice za ulazak u trezor ili mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u prostoriju “Depo”.

Tom prilikom je Macura iznosio novac iz trezora i na taj način, prema sumnjama tužilaštva, pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara.

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Osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati.

U narednom periodu oni će biti saslušani u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Prethodno je policija više od 30 sati, još od subote, vršila pretres u prostorijama Alta banke, kojoj je u subotu ujutro rano izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo dozvolu za rad i proglašen je njen stečaj.

Ko je Davor Macura?

Davor Macura je doktor nauka u oblasti menadžmenta i biznisa.

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Vlasnik je i predsjednik Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd i vlasnik je Alta Pej Grupe.

Macura (43) se u biznis upustio 2008. godine kada je otvorio mjenjačnicu Alta u Zemunu kao preduzetničku radnju. U međuvremenu je Macura postao predsjednik Udruženja mjenjača Srbije, a 2014. godine je preduzetnička radnja prerasla u d.o.o.

Od 2016. godine kreće uspon. Te godine Alta pej postaje platna institucija, odnosno dobija dozvolu da u njihovim mjenjačnicama može da se obavlja platni promet, poput plaćanja računa.