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Novosadska tragedija pred Vrhovnim sudom, predmet kod sudije izvjestioca

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02.11.2026 17:55

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Нови Сад, 1. новембра 2026. - У Новом Саду данас се обележава две године од пада надстрешнице, када је живот изгубило 16 особа, а грађани су кренули из више делова града ка Железничкој станици, где ће бити одржан комеморативни скуп на који су позвали студенти у блокади. Они су кренули са три локације - од Медицинског факултета, из Лиманског парка и са прилаза Дугином мосту, а многи од њих носе цвеће и свеће које ће положити у знак сећања на страдале.
Foto: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK/ bs

Predmet u slučaju "Nadstrešnica" nalazi se kod sudije izvjestioca i očekuje se da nakon proučavanja spisa u najskorijem roku bude iznesen na vijećanje, saopštio je Vrhovni sud Srbije.

Iz Vrhovnog suda su podsjetili da su protiv rješenja Apelacionog suda u Novom Sadu, kojim je preinačena odluka Višeg suda i potvrđena optužnica protiv 13 osoba, branioci okrivljenih Anite Dimovski, Gorana Vesića i Jelene Tanasković podnijeli zahtjeve za zaštitu zakonitosti.

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Viši sud u Novom Sadu dostavio je 6. oktobra Vrhovnom sudu spise koji su zavedeni i dodijeljeni u rad sudiji izvjestiocu.

Pored toga, Vrhovnom sudu su 16. oktobra dostavljeni i spisi Apelacionog suda u Novom Sadu, pa su združeni sa prethodnim spisima.

"Predmet se nalazi kod sudije izvestioca i očekuje se da nakon proučavanja spisa predmeta u najskorijem roku bude iznet na većanje. Vrhovni sud će nakon slanja odluke iz suda po podnesenim zahtevima za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih blagovremeno obavestiti javnost", navedeno je u saopštenju.

Više tužilaštvo u Novom Sadu je u slučaju "Nadstrešnica" podiglo optužnicu protiv 13 osoba, među kojima su i bivši ministri Goran Vesić i Jelena Tanasković.

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Viši sud u Novom Sadu odbio je optužnice za sedam osoba, dok su za ostale potvrđene, a ovo rješenje je Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio i potvrdio optužnicu za svih 13 osoba.

Na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine srušila se betonska nadstrešnica i na licu mjesta stradalo je 14 osoba, od kojih troje djece. Tada su teško povrijeđene tri osobe, od kojih je dvoje kasnije podleglo povredama.

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Novi Sad

Pad nastrešnice Novi Sad

tragedija

Vrhovni sud Srbije

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