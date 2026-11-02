Srpska vojska dobila važno naređenje, angažovana već dvije nedjelje

Pripadnici Vojske Srbije već dvije nedjelje su angažovani na rekonstrukciji putnog pravca koji povezuje sela Merovac, Belogoš i Donju Rečicu na teritoriji Grada Prokuplja, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Kako se navodi, radove na dionici dužine šest kilometara izvodi inžinjerijska radna grupa iz sastava 310. inžinjerijskog bataljona Treće brigade kopnene vojske u okviru redovne obuke, u saradnji sa prokupačkim javnim komunalnim preduzećem.

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Kako je rekao komandir putnog odjeljenja stariji vodnik prve klase Petar Ilić, put je znatno oštećen usljed dugoročnog korišćenja, pa je sanacija započeta 20. oktobra.

"Do sada smo posjekli rastinje i proširili put sa lijeve i desne strane, zakrpili smo udarne rupe, prokopali propuste za odvod atmosferskih voda. Nasipamo put, ravnamo ga i sabijamo putnu posteljicu. Mještani su zadovoljni, lijepo su nas dočekali, srećni su. To je jedini put koji međusobno povezuje ova tri sela", objasnio je stariji vodnik Ilić.

Dodao da su pripadnici 310. inžinjerijskog bataljona i prošlog mjeseca pomagali građanima kada su, na inicijativu opštine Bela Palanka, uredili portu manastira Uspenja Presvete Bogorodice u ataru sela Veta.

Predsjednik Mjesne zajednice sela Belogoš Vladica Jovanović objasnio je da put nije sređivan već neko vrijeme, a da tu dionicu, sem iz pomenuta tri, koriste i stanovnici iz još više od deset sela kako bi mogli da idu u školu, na posao i do ljekara.

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"Put vam je mnogo značajna stavka u životu, ne znam kako bismo mi prezimili da ovo nije odrađeno. Samo mogu da kažem: 'Veliko hvala' i za vojsku i za opštinu, a posebno za jedinicu koja je došla na teren sa građevinskim mašinama. Ljudi u selu nemaju riječi kojima bi ispoljili radost zbog uređenja puta, jer smo mi bez njega odsječeni od ostatka svijeta", istakao je Jovanović.

Inžinjerijske jedinice Vojske Srbije, u skladu sa godišnjim planovima angažovanja, takve projekte sprovode i u drugim krajevima zemlje.

Na taj način, osim unapređenja obučenosti i osposobljenosti za realizaciju inžinjerijskih zadataka u vojnim operacijama, Vojska Srbije pruža podršku lokalnim zajednicama i pokazuje da je uvijek u službi otadžbine i građana Republike Srbije.