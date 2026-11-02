Dijana Hrkalović, Marko Pavlović: Sud objavio imena ljudi pomilovanih u Srbiji

Viši sud u Beogradu saopštio je da su mu od Ministarstva pravde dostavljene odluke predsjednika Republike Srbije o pomilovanju pet osoba protiv kojih se vodi ili je vođen postupak pred ovim sudom.

Kako je navedeno, Nebojša Đokić je oslobođen od krivičnog gonjenja za krivično djelo pranje novca, Dijana Hrkalović je oslobođena od krivičnog gonjenja za krivično djelo trgovina uticajem, dok je Marko Pavlović oslobođen od krivičnog gonjenja za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

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Dragana Živadinović oslobođena je od krivičnog gonjenja za krivično djelo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje službene isprave, dok je odlukom predsjednika Srbije usvojena molba za pomilovanje Miloša Dugalića, pa je on oslobođen od daljeg izdržavanja kazne zatvora, na koju je osuđen presudom Apelacionog suda u Beogradu.

Sve navedene odluke predsjednika Republike Srbije o pomilovanju stupaju na snagu danom njihovog donošenja, dodaje se u saopštenju.

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Viši sud u Beogradu će, kako je najavio, u predmetima na koje se dostavljene odluke odnose nadalje postupati u skladu sa zakonom i relevantnim podzakonskim aktima.