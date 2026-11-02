Isplata penzija za oktobar 2026. u Srbiji: Kompletan raspored Fonda PIO

Penzionere u Srbiji početkom novembra očekuje isplata oktobarskih primanja, a Banka Poštanska štedionica je objavila kompletan raspored za isplatu svih kategorija korisnika.

Prvi novac već je stigao, a termini se razlikuju u zavisnosti od toga da li je riječ o isplati "Penzija unaprijed" ili redovnoj isplati.

Samostalne djelatnosti prve na spisku za isplatu

Korisnici iz kategorije samostalnih djelatnosti prvi dobijaju svoja primanja. Isplata "Penzija unaprijed" za oktobar 2026. zakazana je za 1. novembar, dok će redovna isplata biti 3. novembra.

Ova kategorija tako će među prvima dobiti oktobarsku penziju, a razmak između dva predviđena termina iznosi svega dva dana.

Poljoprivredni i vojni penzioneri penzije dobijaju 5. novembra

Poljoprivredni i vojni penzioneri isplatu "Penzija unaprijed" mogu da očekuju 2. novembra. Njihova redovna oktobarska primanja biće isplaćena 5. novembra.

To znači da su i za ove dvije kategorije predviđena dva termina, u zavisnosti od vrste isplate.

Zaposleni penzioneri dobijaju novac 3. i 5. novembra

Korisnicima iz kategorije zaposlenih penzija "unaprijed" biće isplaćena 3. novembra, dok je redovna isplata oktobarskih primanja zakazana za 5. novembar.

Oni će tako novac dobiti u posljednjem terminu predviđenom kalendarom Fonda PIO za oktobarske penzije.

Prema objavljenim podacima Fonda PIO, ovo su svi datumi:

1. novembar - "Penzija unaprijed" za korisnike iz kategorije samostalnih djelatnosti.

2. novembar - "Penzija unaprijed" za poljoprivredne i vojne penzionere.

3. novembar - "Penzija unaprijed" za korisnike iz kategorije zaposlenih.

3. novembar - redovna isplata za korisnike iz kategorije samostalnih djelatnosti.

5. novembar - redovna isplata za poljoprivredne i vojne penzionere.

5. novembar - redovna isplata za korisnike iz kategorije zaposlenih.

Penzionerima se savjetuje da obrate pažnju na datume koji se odnose na njihovu kategoriju, kako bi znali kada mogu da očekuju oktobarska primanja. Svi termini isplate za naredni mjesec već su utvrđeni, pa korisnici mogu na vrijeme da planiraju svoje troškove.