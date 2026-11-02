Logo

Isplata penzija za oktobar 2026. u Srbiji: Kompletan raspored Fonda PIO

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 20:34

Komentari:

0
Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.
Foto: pexels/Hazal zeynep

Penzionere u Srbiji početkom novembra očekuje isplata oktobarskih primanja, a Banka Poštanska štedionica je objavila kompletan raspored za isplatu svih kategorija korisnika.

Prvi novac već je stigao, a termini se razlikuju u zavisnosti od toga da li je riječ o isplati "Penzija unaprijed" ili redovnoj isplati.

Samostalne djelatnosti prve na spisku za isplatu

Korisnici iz kategorije samostalnih djelatnosti prvi dobijaju svoja primanja. Isplata "Penzija unaprijed" za oktobar 2026. zakazana je za 1. novembar, dok će redovna isplata biti 3. novembra.

Ova kategorija tako će među prvima dobiti oktobarsku penziju, a razmak između dva predviđena termina iznosi svega dva dana.

Poljoprivredni i vojni penzioneri penzije dobijaju 5. novembra

Poljoprivredni i vojni penzioneri isplatu "Penzija unaprijed" mogu da očekuju 2. novembra. Njihova redovna oktobarska primanja biće isplaćena 5. novembra.

To znači da su i za ove dvije kategorije predviđena dva termina, u zavisnosti od vrste isplate.

Zaposleni penzioneri dobijaju novac 3. i 5. novembra

Korisnicima iz kategorije zaposlenih penzija "unaprijed" biće isplaćena 3. novembra, dok je redovna isplata oktobarskih primanja zakazana za 5. novembar.

Oni će tako novac dobiti u posljednjem terminu predviđenom kalendarom Fonda PIO za oktobarske penzije.

Prema objavljenim podacima Fonda PIO, ovo su svi datumi:

  • 1. novembar - "Penzija unaprijed" za korisnike iz kategorije samostalnih djelatnosti.
  • 2. novembar - "Penzija unaprijed" za poljoprivredne i vojne penzionere.
  • 3. novembar - "Penzija unaprijed" za korisnike iz kategorije zaposlenih.
  • 3. novembar - redovna isplata za korisnike iz kategorije samostalnih djelatnosti.
  • 5. novembar - redovna isplata za poljoprivredne i vojne penzionere.
  • 5. novembar - redovna isplata za korisnike iz kategorije zaposlenih.

Penzionerima se savjetuje da obrate pažnju na datume koji se odnose na njihovu kategoriju, kako bi znali kada mogu da očekuju oktobarska primanja. Svi termini isplate za naredni mjesec već su utvrđeni, pa korisnici mogu na vrijeme da planiraju svoje troškove.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

penzije

Penzioneri

Srbija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Марко Кричак

Srbija

Marku Kričku ponovo pozlilo

1 h

0
Новац на ваги / Илустративна фотографија

Srbija

Koliko je to u kilogramima: Sumnja se da je iz ALTA banke izneseno 383 miliona evra

2 h

0
Народна банка Србије саопштила када ће клијентима АЛТА банке бити исплаћен депозит

Srbija

Narodna banka Srbije saopštila kada će klijentima ALTA banke biti isplaćen depozit

3 h

0
Нови Сад, 1. новембра 2026. - У Новом Саду данас се обележава две године од пада надстрешнице, када је живот изгубило 16 особа, а грађани су кренули из више делова града ка Железничкој станици, где ће бити одржан комеморативни скуп на који су позвали студенти у блокади. Они су кренули са три локације - од Медицинског факултета, из Лиманског парка и са прилаза Дугином мосту, а многи од њих носе цвеће и свеће које ће положити у знак сећања на страдале.

Srbija

Novosadska tragedija pred Vrhovnim sudom, predmet kod sudije izvjestioca

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima