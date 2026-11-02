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Marku Kričku ponovo pozlilo

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02.11.2026 20:01

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Марко Кричак
Foto: Screenshot / YouTube

Uhapšenom načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku danas je ponovo pozlilo pred saslušanje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saznaje nezvanično "Kurir".

Prema nezvaničnim informacijama, načelnik UKP prebačen je u Hitnu pomoć na pregled, poslije čega je vraćen u beogradsku Palatu pravde, gdje bi njegovo ispitivanje trebalo da se nastavi.

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Kako je "Kurir" pisao, ljekarska pomoć ukazivana mu je i juče poslije privođenja, u službenim prostorijama policije.

Marko Kričak uhapšen je juče ujutru po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zajedno sa Boškom Sekulovićem, načelnikom Službe za suzbijanje kriminala.

Visoki funkcioneri policije, podsjetimo, uhapšeni su zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna, kao službena lica MUP-a prekoračili i iskoristili svoj službeni položaj tokom istrage ubistva Aleksandra Nešovića Baje, u restoranu "27" na Senjaku.

Kričak i Sekulović, koji su učestvovali u istrazi, sumnjiče se da su tada povrijedili prava bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina Milića, kog su označili kao pomagača u zločinu iako su, kako se sumnja, znali da postoje dokazi koji ukazuju da u vrijeme izvršenja ubistva nije bio u restoranu. Milić je, podsjetimo, u pritvoru proveo skoro dva mjeseca.

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Takođe, načelnik UKP-a, sumnjiči se i da je sa više neidentifikovanih policijskih službenika 16. maja zlostavljao i mučio vlasnika restorana u kom se ubistvo dogodilo, Nenada Lukića.

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Marko Kričak

Srbija

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