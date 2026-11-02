Ko je pomilovana Dijana Hrkalović: Promijenila ime, povezivana s Vračarcima

Dijana Hrkalović je jedna od pet osoba koje je pomilovao u Beogradu bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prije nego što je podnio ostavku na mjesto predsjednika Republike 27. septembra ove godine.

Protiv nje je u toku ponovljeni postupak za trgovinu uticajem, ali zbog odluke Vučića da je pomiluje, ona je oslobođena daljeg krivičnog gonjenja.

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Postupak protiv Hrkalović za trgovinu uticajem se ponavljao pred Posebnim odjeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu (Specijalni sud) nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je bila osuđena na 16 mjeseci zatvora. Teretila se za dva krivična djela trgovine uticajem u produženom trajanju.

Ko je Dijana Hrkalović?

Viši sud u Beogradu je danas saopštio da je ona pomilovana odlukom bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ona je oslobođena daljeg krivičnog gonjenja.

Dijana Hrkalović je bila jedna od najmoćnijih osoba u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i jedna od najbližih saradnica nekadašnjeg ministra policije Nebojše Stefanovića. U MUP je stigla iz Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) 2014. godine.

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Ubrzo je postala državna sekretarka, a MUP je napustila 2019. godine. U politiku je ušla 2008. godine još dok je studirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Iste godine se učlanila u Srpsku naprednu stranku (SNS) koja je i oformljena te godine. Nakon beogradskih izbora 2012. godine je postala lokalna odbornica i bila je na tom mjestu sve do odlaska u BIA.

U avgustu 2016. su policajci Mladen Trbović i Milan Dumanović podnijeli protiv nje i još nekoliko osoba u MUP-u krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja. Tvrdili su da je nezakonito angažovala policajce iz odjeljenja za tajno praćenje.

Hapšena zbog sumnje da je opstruisala istragu, promijenila ime

Uhapšena je krajem 2021. godine, a potom i optužena zbog sumnje da je u tri slučaja uticala na kolege i da je na taj način opstruirala istrage. Dok je bila u MUP-u, prema pisanju "Krika", bilo je više događaja zbog kojih je narušen kredibilitet i ugled srpske policije.

Tužilaštvo za organizovani kriminal je sumnjalo da je Hrkalović bila dio "vračarskog klana". Uhapšena je u oktobru 2021. zbog sumnje da je uticajem na kolege opstruisala istrage.

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U pritvoru je bila do marta 2022. godine. Promijenila je ime u Nika Rina prema navodima nadležnog suda.

U decembru 2022. je optužena za trgovinu uticajem. Pored nje su bili optuženi nekadašnji načelnik Službe za specijalne istražne metode Dejan Milenković i Milorad Šušnjić, načelnik Policijske uprave Novi Sad.

O "ubistvu na šinama" i likvidaciji advokata Ognjanovića

Tužilaštvo je u optužnom predlogu tvrdilo da je Hrkalović uticala na kolege u dva slučaja - da izvještaj o vještačenju telefona Veljka Belivuka u okviru istrage u slučaju ubistva Vlastimira Miloševića u centru Beograda 2017. ne dostavi odmah tužilaštvu (takozvano "ubistvo na šinama"), kao i da se uništi prisluškivani razgovor advokata Dragoslava Ognjanovića koji je ubijen 2018. godine.

Krajem februara 2022. Hrkalović je promijenila advokate i angažovala je Vladimira Đukanovića, funkcionera i uticajnog člana Srpske napredne stranke.

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Ubrzo joj je ukinut pritvor. Na suđenju je sve negirala i navela je da je, sve što je činila, radila po nalogu Nebojše Stefanovića.

Osuđena je na godinu i četiri mjeseca zatvora. Presuda je ukinuta i suđenje je počelo ispočetka.

Da podsjetimo, Aleksandar Vučić je 27. septembra ove godine, pred podnošenje ostavke na mjesto predsjednika Republike, pomilovao ukupno 49 osoba. Zasad su poznata 23 imena, Viši sud u Beogradu i Viši sud u Novom Sadu su objavili spiskove pomilovanih nakon što im je dostavilo rješenja Ministarstvo pravde.

(Mondo)