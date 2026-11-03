Uhapšen direktor javnog preduzeća u Malom Zvorniku, sporna javna nabavka od 13 miliona

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su D. K. (63) iz Malog Zvornika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

On se sumnjiči da je u svojstvu direktora javnog preduzeća sa područja opštine Mali Zvornik, tokom 2025. godine, u postupku sprovođenja javne nabavke favorizovao jednog ponuđača kojem je, kako se sumnja, prilagodio konkursnu dokumentaciju i omogućio mu dodjelu ugovora o javnoj nabavci ukupne vrijednosti 13.000.000 dinara.

D. K. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Telegraf)