Šta će biti sa kreditima koje su građani digli u ALTA banci

Odluka Narodne banke Srbije da oduzme dozvolu za rad ALTA banci otvorila je niz pitanja za građane i privredu koji su u toj banci imali račune, štednju ili kredite.

Dok štediše čekaju početak isplate osiguranih depozita, korisnici stambenih i gotovinskih kredita moraju da nastave sa otplatom rata, bez obzira na pokretanje stečaja.

Svijet Stara uredba više ne važi: Putin odobrio nova pravila

Upravljanje bankom preuzima Agencija za osiguranje depozita, koja će klijentima dostaviti informacije o daljim koracima i načinu izmirivanja obaveza.

Rate kredita moraju da se plaćaju i tokom stečaja

Oduzimanje dozvole za rad banci ne znači da prestaju obaveze građana koji su od nje pozajmili novac. Korisnici stambenih, gotovinskih i drugih kredita dužni su da nastave sa otplatom prema ugovorenim uslovima.

To znači da se postojeći ugovori ne poništavaju samim otvaranjem stečajnog postupka. Obaveze po pitanju kamatnih stopa i rokova otplate ostaju na snazi, dok će Agencija za osiguranje depozita obavijestiti klijente o načinu daljeg plaćanja rata.

Košarka Vinlajn Basket kup: Igokea večeras gostuje Zenitu

Narodna banka Srbije je naglasila da korisnici kredita i nakon pokretanja stečaja moraju da izmiruju svoje obaveze prema banci.

Šta ako kredit preuzme druga banka?

Jedna od mogućnosti u daljem postupku jeste prenos ili prodaja kreditnog portfolija drugoj banci. U tom slučaju klijenti bi bili obaviješteni o promjeni povjerioca i novim instrukcijama za uplatu rata.

Ukoliko do toga ne dođe, naplata potraživanja nastavlja se u okviru stečajnog postupka, pod upravljanjem Agencije za osiguranje depozita.

Svijet U ovoj zemlji od sutra zabrana telefona u učionicama

Za korisnike kredita najvažnije je da ne prekidaju otplatu na svoju ruku i da sačekaju zvanična uputstva o tome na koji račun treba da uplaćuju naredne rate.

Ko ima pravo na isplatu do 50.000 evra?

Za građane koji su u ALTA banci imali novac na računima ili štednju primjenjuje se sistem osiguranja depozita.

Zaštićeni su ulozi fizičkih lica, preduzetnika, kao i mikro, malih i srednjih pravnih lica, do iznosa od 50.000 evra po deponentu.

Ovaj limit važi bez obzira na broj računa koje je klijent imao u banci. Dinarski depoziti isplaćuju se u dinarima, dok se devizni isplaćuju u evrima.

Svijet Avion Viz Era primio prijetnju bombom

Agencija za osiguranje depozita najavila je da će isplata osiguranih iznosa početi najkasnije sedam radnih dana od donošenja rješenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom.

Podaci o banci preko koje će se isplaćivati novac, kao i o mjestima i načinu podizanja sredstava, biće objavljeni nakon donošenja sudskog rješenja.

Šta sa novcem iznad osiguranog iznosa?

Klijenti koji su u ALTA banci imali više od 50.000 evra neće moći da računaju na to da će cjelokupan iznos biti isplaćen kroz sistem osiguranja depozita.

Za dio koji prelazi zakonski limit, kao i za potraživanja koja nisu obuhvaćena osiguranjem, neophodno je prijaviti potraživanje u stečajnom postupku. Njihova naplata zavisiće od raspoložive imovine banke i redoslijeda namirenja povjerilaca.

Zatvaranje banke ne ugrožava stabilnost sistema

Nakon odluke NBS, iz centralne banke poručeno je da je postupak pokrenut radi zaštite deponenata i drugih povjerilaca, ali i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Republika Srpska Petrović uputio žalbu Glavnom odboru SDS-a

Prema podacima koji su objavljeni u vezi sa poslovanjem banke, njeno tržišno učešće iznosilo je oko tri odsto.

Ekonomisti koji su govorili za "Kurir" ukazali su da zatvaranje ALTA banke ne bi trebalo značajnije da utiče na stabilnost cijelog bankarskog sektora, iako klijenti koji su koristili isključivo njene usluge mogu imati privremene probleme u pristupu novcu.