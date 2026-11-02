Hoće li plate u Srpskoj konačno porasti? Počinju pregovori

Pregovori o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2027. godinu počinju danas, a Savez sindikata Republike Srpske najavljuje da će tražiti njeno značajnije povećanje.

"Ovo je vrijeme kada se pregovara o najnižoj plati, o svim platama u Republici Srpskoj. Ako želimo da se poboljša standard radnika, mi plate moramo povećati i to je osnovni zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske", rekao je Goran Stanković za ATV.

Prema njegovim riječima, povećanje plate u smislu pokrivanja troškova inflacije nije dovoljno, potrebno je da povećanje plata osjeti budžet svakog radnika.

Istraživanje Saveza sindikata pokazalo je da više od 80 odsto radnika nije zadovoljno svojim primanjima.

Argumenti za povećanje plata su na strani radnika, kaže Stanković te dodaje da je dosadašnje povećanje primanja inflacija pojela.