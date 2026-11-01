Podrška Vlade: 23 miliona KM za podsticaje privrednicima, evo ko je dobio novac

U ovoj godini Vlada Republike Srpske je obezbijedila oko 23 miliona maraka za podsticaje privrednicima. Od 2019. do danas to je rekordan iznos za sufinansiranje projekata u privredi, prije svega tehnološkog razvoja.

Na Javni poziv Vlade Republike Srpske za dodjelu podsticaja za ulaganja u ovoj godini prijavila se i dobojska Cinkaona.

Dobili su oko 58.000 maraka za izgradnju solarne elektrane.

- Jako nam je važno izgraditi solarnu elektranu kako bi smanjili troškove plina. Inače, cinčaona je jako veliki potrošač i jako sam srećan što uopšte postoje podsticaji u ovako teškim vremenima - rekao je Mijo Ćosić, direktor i vlasnik cinkaone "Dobojineks".

Poučeni ranijim iskustvom, u preduzeću "Kodijakhem" iz Trebinja odlučili su da opet konkurišu i dobili su oko 41.000 maraka.

- Za sada imamo devet naših proizvoda, i ovim podsticajem će se omogućiti da se naš asortiman poboljša i poveća - kazala je Anđela Ćorović iz trebinjske firme "Kodijakhem".

Podsticaj nije trošak već investicija sa dugoročnim efektima.

- Gledajući sa aspekta preduzeća stvara se osnova za privredni rast i razvoj preduzeća, kao i za povećanu konkurentnost, prvenstveno na tržištu EU, a ako gledamo sa aspekta države i poreskih prihoda slobodno možemo reći uz veću privrednu aktivnost, veće plate i država će imati bolje budžetske prihode - istakao je Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Među šest preduzeća u Derventi koja su se odlučila da uz podršku Vlade investiraju u tehnološki razvoj je i preduzeće "Metalac".

- Dobili smo 48.000 KM, a planirali smo da nabavimo liniju za hladno oblikovanje profila koja će nam pomoći da u svojoj proizvodnji budemo značajno brži i konkurentniji na tržištu - pojasnio je Vladan Popović, zamjenik direktora firme "MBM Metalac" Derventa.

Privrednici kažu da podsticaj nije samo vjetar u leđa, već ulaganje u budućnost.

- Razmatramo veći budžet za sljedeću godinu, mislim da ćemo ga uvećati za 20 odsto, tako da sredstva za ulaganje sljedeće godine u budžetu Srpske treba da iznose oko 30 miliona maraka - naveo je Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva u Vladi Srpske.

Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske podsjeća da su podsticaji potrebni jer su jedini način da se borimo sa izazovima s kojima smo suočeni, prije svega globalnim poremećajima, nedostatku radne snage i da ulažemo u tehnologije i nove investicije.

Ove godine Vlada je obezbijedila oko 23 miliona maraka za podsticaje.

Dodaju li se tome investicije privrednika, ulaganja u proizvodne pogone širom Srpske dostižu oko 109 miliona KM.

(RTRS)