Dodik: Očekujem odlične odnose sa Srbijom, dnevne medijske spekulacije nisu realne

Očekujem odlične odnose sa Srbijom, kao i svaki put, a samo dnevne medijske političke spekulacije otvaraju neka pitanja koja nemaju osnova sa realnošću, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a na pitanje o odnosu sa novim vlastima u Srbiji.

"Samo dnevne medijske političke spekulacije otvaraju neka pitanja koja nemaju osnova sa realnošću. Mi poštujemo izbor srpskog naroda, mi smo oni koji moram i sarađujemo uvijek i do zadnjeg dana sa vlastima u Srbiji, ali poštujemo izbor koji narod izabere, pa tako i ovaj put", kaže Dodik i dodaje:

"Mi smo tu imali neke komunikacije, razgovaramo sa ljudima, nije to baš tako, kako ovdje neki, ozlojađeni, pričaju. Mi ćemo nastavi da se naši odnosi održavaju u okviru onoga što je institucionalne saradnje i okvira sporazuma o specijalnim vezama. Koliko razumijem, ni oni to ne odbijaju. Ne mogu ni ovi ovdje da biraju vlast, niti mi biramo tamo. Poštujemo vlast, tako da poštujemo i njih."

Dodik kaže da vlasti u Srpskoj moraju sarađivati i podržavati onog ko je na vlasti u Srbiji.

"Što se tiče Vučića, jednako tako smo ušli u njegov mandat. Mi smo bili u saradnji sa tadašnjim vlastima koje je predvodio Boris Tadić. Bilo je, jedno vrijeme, neke ljutnje od nove vlasti koje je predvodio Vučić prema nama, a onda su shvatili da je to sasvim normalno. Vučić je uložio ogroman napor da pomogne Srpskoj i mi to cijenimo i to ćemo reći i novim. Što se tiče Srpske, on je bio okej i mi cijenimo njegove napore.

Mi smo govorili da je naša saradnja sa Srbijom najbolja u vrijeme Vučića... Ja bih volio da se sad desi da kažem da je naša saradnja sa Studentskom listom najbolja, da prevaziđe i odnose sa Vučićem, ali ostaje da vidimo. Uvijek sve ne zavisi od jednog, ali mislim da tamo ima dosta racionalnih ljudi. Voditi državu nije lako, kako će tamo izgledati konfiguracija, mi u tome ne učestvujemo, ali ćemo prihvatiti volju parlamenta Srbije i volju naroda Srbije", rekao je Dodik.