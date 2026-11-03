Pali i supruga i sin: Novi detalji hapšenja Jugoslava Nikolića

Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Službe za borbu protiv korupcije priveli su direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslava Nikolića (71), a policija je uhapsila i njegovu suprugu O. N. (71) i sina Đ. N. (45), potvrđeno je "Telegrafu"!

Kako je "Telegraf" već pisao, Nikolić se sumnjiči da je zajedno sa suprugom i sinom, u periodu od novembra 2019. godine do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršio prenos i konverziju imovine u ukupnom iznosu od najmanje 650.000 evra sa znanjem da ona potiče od kriminalne djelatnosti, a u namjeri da prikrije njeno nezakonito porijeklo.

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Svim osumnjičenima se na teret stavlja pranje novca, a Nikoliću i krivično djelo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima.

Postoji sumnja da je Nikolić u navedenom periodu izvršio gotovinske uplate novca, za koji nema porijeklo u prihodima, u ukupnom iznosu od 41.878.195,00 dinara, 43.150,00 evra i 44.760,00 švajcarskih franaka na svoje račune otvorene u jednoj banci, te je kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori.

Pri tome, u pogledu navedenog uvećanja svoje imovine nije podnosio izvještaje o bitnim promenama imovine Agenciji za sprečavanje korupcije, kao javni funkcioner – direktor RHMZ, što je bio dužan da čini u skladu sa članom 69. Zakona o sprečavanju korupcije.

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O.N. je, kako se sumnja, u periodu od juna 2021. godine do 2023. godine izvršila prenos novca od najmanje 227.548,00 evra za koji nema porijeklo u zakonitim prihodima, na ime kupovine više nekretnina-stanova, garažnog mjesta, te poslovnog prostora u Čačku i Crnoj Gori.

Đ.N. je, kako se sumnja, u junu 2021. godine izvršio prenos novca od najmanje 1,5 miliona dinara na ime kupovine stana u Crnoj Gori.

Takođe postoje osnovi sumnje da su Nikolić i O.N. 22. novembra 2024. godine u Čačku i 28. novembra 2024. godine u Crnoj Gori izvršili prenos imovine sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne djelatnosti, u namjeri da se prikrije njeno nezakonito porijeklo, tako što su u Čačku kod javnog bilježnika zaključili ugovor o ustupanju i raspodijeli imovine za života kojim su ustupili Đ.N. sva svojinska prava koja imaju na više stanova, garažnih mjesta i katastarskih parcela, kao i jednom poslovnom prostoru.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.