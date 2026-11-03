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Zdravko Ponoš podnio ostavku

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03.11.2026 22:25

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Здравко Понош
Foto: Screenshot / YouTube

Zdravko Ponoš podnio je večeras ostavku na mjesto predsjednika stranke Srbija centar (SRCE).

Kako saznaje portal "Nova", Ponoš je ostavku podnio na sjednici Predsedništva stranke.

Ta ostavka je, navodno, i usvojena.

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Podsjetimo, stranka Srbija centar učestvovala je na nedavno održanim parlamentarnim izborima u koaliciji sa Strankom slobode i pravde i Građanskim pokretom "Solidarnost".

Izborna lista "Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš" osvojila je 0,28 odsto glasova.

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Tagovi :

Zdravko Ponoš

ostavka

Srbija

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