Zdravko Ponoš podnio ostavku

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Zdravko Ponoš podnio je večeras ostavku na mjesto predsjednika stranke Srbija centar (SRCE).

Kako saznaje portal "Nova", Ponoš je ostavku podnio na sjednici Predsedništva stranke. Ta ostavka je, navodno, i usvojena. Srbija Koliki porez je platio Željko Mitrović Podsjetimo, stranka Srbija centar učestvovala je na nedavno održanim parlamentarnim izborima u koaliciji sa Strankom slobode i pravde i Građanskim pokretom "Solidarnost". Izborna lista "Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš" osvojila je 0,28 odsto glasova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.