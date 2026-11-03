Zdravko Ponoš podnio ostavku

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zdravko Ponoš podnio je večeras ostavku na mjesto predsjednika stranke Srbija centar (SRCE).
Kako saznaje portal "Nova", Ponoš je ostavku podnio na sjednici Predsedništva stranke.
Ta ostavka je, navodno, i usvojena.
Srbija
Koliki porez je platio Željko Mitrović
Podsjetimo, stranka Srbija centar učestvovala je na nedavno održanim parlamentarnim izborima u koaliciji sa Strankom slobode i pravde i Građanskim pokretom "Solidarnost".
Izborna lista "Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš" osvojila je 0,28 odsto glasova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu