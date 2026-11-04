Oglasio se Dušan Bajatović o letu za Moskvu koji je naglo vraćen za Srbiju

Direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović izjavio je za N1 da je nakon neplaniranog povratka aviona za Moskvu na beogradski aerodrom sprovedena detaljna bezbjednosna kontrola svih putnika i prtljaga.

Iako su se u avionu nalazili i Aleksandar Vulin i Nenad Popović, Bajatović kaže da ne zna razloge njihovog putovanja, dok je, kako ističe, njegov odlazak u Rusiju u vezi sa problemima u snabdijevanju gasom i platnom prometu nakon slučaja „Alta banke“.

Kako je naveo, zvanično im je saopšteno da je avion vraćen zbog bezbjednosnih procedura. Dodao je da su na letu bili i Aleksandar Vulin i Nenad Popović, kao i oko 150 putnika, uglavnom ruskih državljana.

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„Tek kad smo sletjeli u Beograd, obavijestili su nas da moramo da prođemo potpuno novu proceduru. Detaljno je pregledan sav prtljag svih putnika, bez navođenja posebnih razloga zašto je to učinjeno, osim da je to po proceduri. Prema tome, zadržavanje je malo duže“, objašnjava Bajatović za N1.

Po slijetanju u Beograd, kaže, preuzela ih je policija.

„Išli smo na potpuno odvojen punkt i izvršen je detaljan pregled svih koji su bili putnici u avionu i njihovog prtljaga. I sad čekamo treći autobus da dođe i nastaviće se ovaj let za Moskvu“, objašnjava i dodaje da su dva autobusa putnika prošla kontrolu.

Ne može da potvrdi navode da Vulin nije prošao bezbjednosne provjere, odnosno da njegov prtljag nije pregledan pri polijetanju. Nada se da će poletjeti za Moskvu.

„Očekujem da ću ga vidjeti u avionu jer, koliko sam shvatio, on želi da produži“, ističe.

Dodaje i da na aerodromu ne vidi da se nešto „loše ili sumnjivo“ dešava.

„Ne vidim trenutno ni gospodina Popovića, da vam pravo kažem. Nismo izašli zajedno“, ističe i dodaje da ne zna Vulinove i Popovićeve razloge za put u Moskvu.

„Ja vrlo često idem u Moskvu, a još češće u Sankt Peterburg. Svi znate čime se bavim, ja sam direktor 'Srbijagasa'. Dugo vremena smo se bavili izborima, a sada treba polako, zbog toga što će biti zima, da obezbijedimo dodatne količine. Moramo da dogovorimo neke stvari oko fleksibilnosti i plaćanja, jer je i ovo sa 'Alta bankom' prekinulo neke kanale, prije svega plaćanja Rusa prema nama, a mi uglavnom plaćamo preko zapadnih, korespondentskih banaka. I to je konkretan razlog mog puta u Moskvu. A zašto su gospodin Popović i gospodin Vulin išli, ja zaista ne znam“, objašnjava.

Na pitanje da li je tokom leta komunicirao sa Vulinom i Popovićem, naveo je:

„Da ti budem iskren, pozdravili smo se, ali ja sam sve vrijeme spavao. Tek kad smo sletjeli u Beograd i kad je kapetan rekao da smo sletjeli u Beograd, ja sam onda postao svjestan šta se događa“, naveo je.