Tramp neće mijenjati članove administracije

Predsjednik SAD Donald Tramp isključio je mogućnost rekonstrukcije svog kabineta povodom rezultata izbora za Kongres, prema kojima su demokrate odnijele pobjedu u oba doma.

"Ne, ne mislim da će se to desiti", izjavio je Tramp za "Foks njuz" i dodao da očekuje uspostavljanje saradnje sa demokratama, ali da je spreman na oštru konfrontaciju u slučaju neslaganja.

On je rekao da su se demokrate "žestoko borile" i da su obavile "dobar posao".

"Ne sviđa mi se da to smatram svojim porazom. Nisam bio na glasačkom listiću", rekao je predsjednik SAD.

On je obećao da će analizirati razloge pobjede demokrata i poraza republikanaca.

"Mi, zapravo, imamo najveću ekonomiju. Ali zbog cijene benzina ljudi to ne vide koliko bi to vidjeli bez toga. A cijena benzina uzrokovana je Iranom", naveo je Tramp, prenosi Srna.