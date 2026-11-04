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Tramp neće mijenjati članove administracije

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04.11.2026 08:23

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Predsjednik SAD Donald Tramp isključio je mogućnost rekonstrukcije svog kabineta povodom rezultata izbora za Kongres, prema kojima su demokrate odnijele pobjedu u oba doma.

"Ne, ne mislim da će se to desiti", izjavio je Tramp za "Foks njuz" i dodao da očekuje uspostavljanje saradnje sa demokratama, ali da je spreman na oštru konfrontaciju u slučaju neslaganja.

On je rekao da su se demokrate "žestoko borile" i da su obavile "dobar posao".

"Ne sviđa mi se da to smatram svojim porazom. Nisam bio na glasačkom listiću", rekao je predsjednik SAD.

On je obećao da će analizirati razloge pobjede demokrata i poraza republikanaca.

"Mi, zapravo, imamo najveću ekonomiju. Ali zbog cijene benzina ljudi to ne vide koliko bi to vidjeli bez toga. A cijena benzina uzrokovana je Iranom", naveo je Tramp, prenosi Srna.

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Bijela kuća

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