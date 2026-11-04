Sedam evropskih zemalja najavilo zajedničke trodnevne proteste zbog rasta troškova života

Autor:ATV redakcija
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Sindikati, udruženja stanara i društveni pokreti iz sedam evropskih zemalja dogovorili su održavanje istovremenih protesta 20, 21. i 22. novembra, zahtijevajući kontrolu cijena stanovanja, povećanje plata i penzija i zaustavljanje rasta vojnih izdataka u Evropi.
Dogovor o zajedničkoj mobilizaciji postignut je u utorak u Parizu, na sastanku predstavnika organizacija iz:
Portugalije,
Belgije,
Španije,
Francuske,
Grčke,
Italije i
Velike Britanije,
prenosi portugalska agencija Lusa.
Zajednička inicijativa usmjerena je na borbu protiv rasta troškova života, a tri glavna zahtjeva odnose se na ograničavanje cijena stanova i kirija, povećanje zarada i penzija, kao i zaustavljanje ubrzanog naoružavanja u Evropi.
Predstavnica Lisabonskog sindikata stanara i jedna od portparola pokreta „Akampada“ Tereza Mamede izjavila je da je na sastanku dogovorena koordinisana akcija tokom tri dana u više evropskih zemalja.
U zajedničkoj deklaraciji organizacije upozoravaju na sve veće troškove života, ističući da stanovanje postaje nedostupno, dok cijene osnovnih životnih namirnica i prevoza nastavljaju da rastu.
Učesnici inicijative upozorili su i na povratak politike štednje, povezane sa zahtjevima povjerilaca javnog duga i rastom vojnih izdataka.
Među ostalim zahtjevima navode se kontrola cijena hrane i energenata, dostupne i kvalitetne javne usluge, zaštita prava na rad, veće oporezivanje najbogatijih, kao i odustajanje od daljeg naoružavanja i korišćenja fosilnih goriva.
Iz Portugalije su na sastanku učestvovali Lisabonski sindikat stanara, kolektiv „Klimakisimo“ i pokret „Studenti za kraj fosilnih goriva“.
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