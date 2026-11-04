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Sedam evropskih zemalja najavilo zajedničke trodnevne proteste zbog rasta troškova života

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04.11.2026 08:15

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Полиција се суочава са демонстрантима у суботу, 24. октобра 2026. године, у Болоњи, у Италији.
Foto: Tanjug/AP/Guido Calamosca LaPresse

Sindikati, udruženja stanara i društveni pokreti iz sedam evropskih zemalja dogovorili su održavanje istovremenih protesta 20, 21. i 22. novembra, zahtijevajući kontrolu cijena stanovanja, povećanje plata i penzija i zaustavljanje rasta vojnih izdataka u Evropi.

Dogovor o zajedničkoj mobilizaciji postignut je u utorak u Parizu, na sastanku predstavnika organizacija iz:

Portugalije,

Belgije,

Španije,

Francuske,

Grčke,

Italije i

Velike Britanije,

prenosi portugalska agencija Lusa.

Zajednička inicijativa usmjerena je na borbu protiv rasta troškova života, a tri glavna zahtjeva odnose se na ograničavanje cijena stanova i kirija, povećanje zarada i penzija, kao i zaustavljanje ubrzanog naoružavanja u Evropi.

Protesti zbog sve skupljeg stanovanja i života

Predstavnica Lisabonskog sindikata stanara i jedna od portparola pokreta „Akampada“ Tereza Mamede izjavila je da je na sastanku dogovorena koordinisana akcija tokom tri dana u više evropskih zemalja.

U zajedničkoj deklaraciji organizacije upozoravaju na sve veće troškove života, ističući da stanovanje postaje nedostupno, dok cijene osnovnih životnih namirnica i prevoza nastavljaju da rastu.

Učesnici inicijative upozorili su i na povratak politike štednje, povezane sa zahtjevima povjerilaca javnog duga i rastom vojnih izdataka.

Traže kontrolu cijena hrane i energenata

Među ostalim zahtjevima navode se kontrola cijena hrane i energenata, dostupne i kvalitetne javne usluge, zaštita prava na rad, veće oporezivanje najbogatijih, kao i odustajanje od daljeg naoružavanja i korišćenja fosilnih goriva.

Iz Portugalije su na sastanku učestvovali Lisabonski sindikat stanara, kolektiv „Klimakisimo“ i pokret „Studenti za kraj fosilnih goriva“.

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