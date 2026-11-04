Kralj Čarls izrazio žaljenje zbog trgovine robljem, ali nije uputio izvinjenje

Britanski kralj Čarls Treći rekao je u obraćanju liderima Komonvelta da mu transatlantska trgovina robljem ispunjava srce i dušu užasom, ali nije uputio izvinjenje.

U obraćanju na samitu 56 predsjednika i premijera država Komonvelta u Antigvi Čarls je naglasio da je njegova posvećenost sve veća u načinima da ispravi greške iz prošlosti i postupcima za budućnost.

"Naša istorija nas inspiriše, zgrožava, ali nas uvijek može učiti. Ne možemo promijeniti postupke onih koji su bili ispred nas, ali možemo učiti iz prošlosti. Transatlantska trgovina porobljenim osobama i dalje baca sjenku na ova ostrva i druge članice Komonvelta. Kao što sam i ranije rekao, to sramno poglavlje istorije ispunjava moje srce užasom i najdubljom tugom", istakao je kralj Čarls.

Njemačka DPA navodi da su u proteklih nekoliko godina sve jači pozivi za izvinjenje i odštetu od Britanije.

U blizini mjesta održavanja samita održani su manji protesti, a aktivisti su nosili transparente na kojima su tražili izvinjenje od britanskog kralja, prenosi Srna.