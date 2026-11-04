Škole žele da zabrane vještačku inteligenciju: Gugl prijeti uklanjanjem pretraživanja

Gugl je ponudio obrazovnim institucijama nove opcije za upravljanje alatima vještačke inteligencije u učionici, ali potpuno isključivanje tih alata moglo bi da znači da škole izgube pristup Guglovom pretraživaču.

Promjena bi mogla značajno da utiče na to kako učenici i nastavnici koriste tehnologiju jednog od najvećih svjetskih dobavljača obrazovnih rješenja, čije Chromebook-ove koriste desetine miliona učenika, neki čak i u predškolskom uzrastu, izvještava CNN .

Odluka dolazi u vrijeme kada mnoge zajednice pozivaju na stroža ograničenja vremena provedenog ispred ekrana i upotrebe vještačke inteligencije u školama. Raste zabrinutost da bi tehnologija mogla usporiti učenje i razvoj učenika ili predstavljati bezbjednosni rizik. Više školskih okruga, uključujući javne škole u ​​Njujorku i Los Anđelesu, zabranilo je generativne alate vještačke inteligencije za većinu ili sve učenike ove školske godine.

Novi uslovi za korišćenje alata vještačke inteligencije

Gugl je u utorak objavio da će njegovi proizvodi vještačke inteligencije, kao što su njegov Džemini asistent i sam pretraživač, biti podrazumevano isključeni za naloge učenika osnovnih i srednjih škola. Administratori će morati eksplicitno da se prijave ako žele da ih koriste.

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Ovo mijenja raniju odluku iz avgusta, kada je Džemini bio automatski uključen u aplikaciji Gugl učionica.

Međutim, ako škole odluče da potpuno onemoguće vještačku inteligenciju, izgubiće i pristup Guglovom pretraživaču. Kris Filips, potpredsjednik Guglovog odjeljenja za obrazovanje, rekao je za Njujork tajms da su „pretraživač i vještačka inteligencija duboko integrisani“. Objasnio je da škole koje zabrane vještačku inteligenciju „neće imati pristup pretraživaču i videće poruku od svoje škole da usluga nije dostupna“.

Posljednjih godina, Gugl je stavio vještačku inteligenciju u srž svog pretraživača. Dodao je takozvane „AI preglede“ koji sumiraju odgovore na vrhu stranice sa rezultatima i prilagodio traku za pretragu kako bi podržao složenije upite.

Neizvesnosti oko primjene

Guglov blog post u utorak nije ponudio konkretne detalje o tome kako će nove kontrole funkcionisati ili šta bi tačno učenici videli ako pokušaju da pristupe pretraživaču iz škole koja je zabranila vještačku inteligenciju. Filips je u postu napisao da će kompanija „podijeliti više detalja sa školama u narednim mjesecima, prije nego što promjene stupe na snagu“.

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Cilj, rekao je, jeste da se školama da dovoljno vremena da se pripreme i osigura gladak prelaz. Kao odgovor na pitanja CNN-a, Google se osvrnuo na svoje saopštenje na Platform X. U njemu je kompanija saopštila da će nova pravila školama dati „više izbora, a ne manje“.

Dodali su da će škole moći da omoguće Gemini, Gemini Notebook i pretraživač odvojeno. Međutim, najava sugeriše da škole neće moći da koriste pretraživač bez vještačke inteligencije. „AI Mode i AI Reviews će nuditi vođeno učenje kroz korak-po-korak probleme, tako da učenicima neće biti data brza rješenja za njihov školski zadatak“, navodi se u najavi.

Tehnologija kao pomoć u učenju

Promjena je dio šireg ažuriranja Guglovih alata za učenje zasnovanih na vještačkoj inteligenciji. Ideja je da tehnologija pomogne učenicima da sami pronađu rješenja, umjesto da im nudi gotove odgovore. Prema ovom novom principu „vođenog učenja“, kada sistem prepozna da učenik traži pomoć oko domaćeg zadatka, podsticaće ga da korak po korak rješava problem.

Sličan pristup koriste i druge kompanije u sektoru vještačke inteligencije, pokušavajući da ubijede edukatore i roditelje da su njihovi proizvodi korisni alati za učenje.

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OpenAI je u avgustu najavio „ChatGPT za tinejdžere“, koji je, zajedno sa bezbjednosnim kontrolama, fokusiran na učenje i omogućava roditeljima da uključe „Režim učenja“ kako bi riješili probleme. Mnoge tehnološke kompanije takođe finansiraju obuku nastavnika za rad sa vještačkom inteligencijom.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani, koji je ranije ove godine najavio zabranu vještačke inteligencije u javnim školama Njujorka, uzvratio je na promenu pravila kompanije Gugl. Optužio je kompaniju da pokušava da nametne vještačku inteligenciju školama. „Nijedna korporacija ne bi trebalo da ima moć da diktira kako da učimo našu decu“, napisao je u utorak na platformi Iks.