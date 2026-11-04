Procjena NBC-a: Demokratska stranka će osvojiti čak 255 mjesta u Predstavničkom domu

Demokratska stranka ostvarila je pobjedu na izborima za Kongres Sjedinjenih Američkih Država, a televizijska mreža NBC projektuje da će osvojiti čak 255 mandata u Predstavničkom domu.

Tokom izborne noći nizale su se pobjede demokratskih kandidata u izbornim distriktima u kojima su do sada bili na vlasti predstavnici Republikanske stranke, na osnovu čega je NBC iznio svoju projekciju.

Sa 255 mandata, demokrate bi imale komfornu većinu u Predstavničkom domu, koji ima ukupno 435 članova.

Osim u donjem domu Kongresa, Demokratska stranka osvojiće većinu i u Senatu, gdje je osvojila najmanje 51 mandat.

Ukupno su demokrate osvojile šest mjesta koja su ranije pripadala republikancima, i to u Sjevernoj Karolini, Južnoj Karolini, Ohaju, Teksasu, Kanzasu i Ajovi.

Međutim, broj osvojenih mandata mogao bi biti i veći ukoliko demokratski kandidati zadrže prednost u Mičigenu i Mejnu. Rezultati iz Aljaske, gdje takođe mogu osvojiti mandat, očekuju se poslije 7.00 časova po srednjoevropskom vremenu.

Građani Sjedinjenih Američkih Država izašli su na birališta širom zemlje i birali novi saziv Predstavničkog doma, kao i nešto više od trećine članova Senata.

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