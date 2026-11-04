Tramp: Sarađivaćemo sa demokratama

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je spreman sarađivati s demokratima nakon njihova izbornog uspjeha, ali je istovremeno poručio da će bez oklijevanja upotrijebiti pravo veta. U telefonskom razgovoru s novinarkom Politike, Dašom Brns, koji se prenosio uživo, Tramp nije doveo u pitanje legitimnost izbornih rezultata.

"Sarađivaćemo s demokratima", rekao je Tramp. Poručio je da će razmotriti sve prijedloge koji su dobri i primjereni za zemlju.

"Razmotrićemo jesu li potrebni dodatni napadi na Iran"

Na pitanje kako će demokratska kontrola nad Kongresom uticati na njegov predsjednički mandat, odgovorio je: "Reći ću vam to za godinu dana."

Tramp je naglasio da raspolaže "moćnim" pravom veta te da će ga možda upotrijebiti. "Imaću moćan veto i, ako budem smatrao da je to ispravno, jednostavno ćemo ga iskoristiti", izjavio je.

Govoreći o mogućnosti novih američkih napada na Iran, predsjednik je rekao da će njegova administracija razmotriti situaciju i odlučiti jesu li dodatni napadi potrebni. "Razmotrićemo to", kratko je poručio.