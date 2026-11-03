Poznata kompanija otpušta hiljade radnika i zatvara više fabrika

Kompanija je u utorak takođe objavila da planira da zatvori pet lokacija od kojih se četiri nalaze u Njemačkoj. Kompanija objašnjava ove planove krizom evropske automobilske industrije i navodi da mora strukturno da se prilagodi. Šefler je već najavio otpuštanje 4.700 radnika tokom posljednje dvije godine.

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Dugoročno planira da zatvori lokacije u Njemačkoj i to u Dortmundu, Morbahu, Berlinu, Švalbahu... Plan takođe uključuje zatvaranje fabrike alata u Hehštatu u blizini Nirnberga kao i prilagođavanje pogona za proizvodnju specijalizovanih mašina u Erlangenu i Švajnfurtu. Strukturne promjene i prilagođavanje proizvodnih kapaciteta uticaće na niz drugih lokacija uključujući Hercogenaurah, Bijel, Hehštat, Nirnberg i Regenzburg.

Sindikat metalne industrije, koji takođe zastupa radnike u automobilskoj industriji, oštro je reagovao na ovu objavu.

"U kompaniji Šefler jedan program smanjenja broja radnih mjesta sada se zamjenjuje drugim prije nego što su riješene posljedice prethodnog. To nije koncept koji je u interesu budućnosti Njemačke kao industrijske lokacije", rekao je predstavnik sindikata Tomas Hen.

Šefler je izjavio da je cilj restrukturiranja uklanjanje viška kapaciteta, prilagođavanje razvojnih kapaciteta, smanjenje troškova zaposlenih i racionalizacija organizacije. Kada je riječ o otpuštanjima, oko 50 odsto odnosiće se na proizvodnju, 30 odsto na istraživanje i razvoj, a 20 odsto na druge oblasti.

Kompanija procjenjuje da će se godišnja zarada od 2030. godine povećati za 300 miliona evra.

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Šefler je njemačka industrijska kompanija osnovana 1946. godine u Hercogenaurahu. Jedan je od vodećih svjetskih proizvođača automobilskih komponenti, ležajeva, industrijskih sistema... Posluje u automobilskoj i mašinskoj industriji, a njeni proizvodi koriste se u vozilima, industrijskim mašinama, različitim tehničkim sistemima.

Kompanija posluje širom svijeta i zapošljava veliki broj radnika.

(Telegarf.rs)