Logo

Ministar saobraćaja najavio ostavku nakon dvije teške željezničke nesreće

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 22:19

Komentari:

0
Дизалица ради на мјесту уништених вагона након судара два воза у Урди, у Шпанији, у петак, 30. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue

Ministar saobraćaja Španije Oskar Puente najavio je ostavku nakon druge željezničke nesreće u ovoj godini, u kojoj je poginulo 69 osoba.

Puente je istakao da je odluku o ostavci donio nakon posljednje nesreće 28. oktobra, ali da je ostao na dužnosti kako bi riješio posljedice i preduzeo mjere da se slične nesreće ne bi dogodile u budućnosti.

Долина Неретве

Ekonomija

Proizvod iz doline Neretve zaludio Nijemce: Kilogram i do 3 evra

"Ministar saobraćaja u zemlji poput Španije ne može ostati na dužnosti sa dvije ovako teške nesreće za manje od godinu dana", rekao je Puente u obraćanju poslanicima.

On je naveo da je o svojoj odluci obavijestio premijera Pedra Sančeza.

Stranka "Sumar" zatražila je ostavku Puentea, iako su naveli da ga ne smatraju krivim za nesreću, prenosi španski medij "El Pais".

Portparol stranke "ERC" Garbijel Rufian naveo je da ljudska greška ukazuje na to da je sistem bezbjednosti slab.

U sudaru vozova prošle sedmice nedaleko od grada Urda u centralnom dijelu Španije poginulo je 69 ljudi.

Новац

Društvo

Jedan igrač iz Srpske slavi posljednje kolo igre Loto

U drugoj željezničkoj nesreći u kojoj su početkom godine učestvovali vozovi istih kompanija poginulo je 46 osoba.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija

željeznička nesreća

ostavka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Самци, пакујте кофере: Финска плаћа пут, смјештај и храну, има само један услов

Svijet

Samci, pakujte kofere: Finska plaća put, smještaj i hranu, ima samo jedan uslov

1 h

0
Избори у Америци

Svijet

I u Americi, kao i u BiH, problemi sa skenerima

1 h

0
Поплаве у Флориди

Svijet

Opasne poplave izmjestile biračka mjesta u Americi

1 h

0
лисице, судска полиција, суд

Svijet

Uhapšen glavni organizator napada na stanicu "Starlinka"

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima