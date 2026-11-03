Opasne poplave izmjestile biračka mjesta u Americi

Poplave širom centralne Floride, koje tamošnji mediji nazivaju opasnim, primoravaju izborne zvaničnike da traže alternativna mjesta za birače.

Kancelarija državnog sekretara je saopštila da je, od 9:30 časova po lokalnom vremenu, 21 lokacija premještena u okruzima Brevard, Brovard, Hajlends, Indijan River, Martin, Okičobi, Palm Bič i Sent Lusi. U mnogim slučajevima, izborna mjesta se spajaju u otvorena biračka mjesta.

Svijet Izbori u Americi 2026: Borba za Kongres i Senat

"Radi bezbjednosti naših izbornih službenika i birača Brevarda, neophodno je premjestiti nekoliko biračkih mjesta zbog ovih neviđenih okolnosti", rekao je u saopštenju nadzornik izbora okruga Brevard, Tim Bobanić.

Promjene, koje su najavljene uz manje od 24 sata prethodnog obavještenja, dozvoljene su državnim zakonom "u slučajevima nužde" i kada vrijeme ne dozvoljava da se birači obavijeste na vrijeme.

Guverner Ron DeSantis proglasio je u ponedjeljak vanredno stanje koje obuhvata sedam okruga.