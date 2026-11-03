Sudarila se dva helikoptera, ima stradalih

Dva helikoptera sudarila su se u vazduhu tokom pokušaja slijetanja u blizini baznog kampa na Mont Everestu, a u nesreći je poginuo jedan indijski turista, potvrdio je lokalni policijski službenik.

U istom helikopteru nalazio se i državljanin Novog Zelanda, koji je nakon nesreće prevezen u bolnicu u Katmanduu.

Prema pisanju lista "Katmandu Post", piloti oba helikoptera preživjeli su nesreću, iako je jedan od njih povrijeđen.

Videosnimci nesreće prikazuju trenutak u kojem propeler jednog helikoptera udara u trup drugog, svega nekoliko metara iznad tla. Obje letjelice dolazile su iz suprotnih smjerova i pokušavale gotovo istovremeno sletjeti na snijegom ili ledom prekriven prostor koji se koristi kao helidrom. Oba helikoptera pretrpjela su velika oštećenja.

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Nesreća se dogodila u selu Feriče, na nadmorskoj visini od 4.371 metra. Ovo mjesto često posjećuju planinari na putu prema baznom kampu Everesta, koji predstavlja polazište za ekspedicije na najviši vrh svijeta, visok 8.849 metara.

Uzrok sudara zasad nije poznat.

Nesreća je ponovo otvorila pitanje sve većeg broja helikopterskih letova u području Mont Everesta.

Prema pisanju "Katmandu Posta", turističke kompanije već godinama vode sporove s lokalnim zajednicama, koje upozoravaju da intenzivniji vazdušni saobraćaj predstavlja prijetnju osjetljivom ekosistemu ovog područja.

Sa druge strane, turistički operateri ističu da su skupi panoramski letovi važan dio turističke ponude i izvor prihoda za regiju.

Two helicopters collided while preparing to land in Nepal’s Mount Everest region, killing an Indian national and injuring a New Zealander. https://t.co/JopGSV2NAy — Breaking911 (@Breaking911) November 3, 2026

(Radiosarajevo)