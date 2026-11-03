Donald Tramp uvjeren u pobjedu Republikanske stranke

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp uvjeren je da će na današnjim izborima za Kongres pobijediti njegova Republikanska stranka.
"Mislim da će rezultati biti mnogo bolji od očekivanih", rekao je Tramp.
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On je izrazio uvjerenje da će njegova stranka zadržati većinu u Predstavničkom domu i Senatu.
Amerikanci danas biraju svih 435 članova Predstavničkog doma i 35 od 100 članova Senata američkog Kongresa.
Osim Predstavničkog doma i Senata, većina američkih država održava i izbore za guvernere, uključujući Kaliforniju, Arizonu i Mičigen.
Republikanci trenutno imaju tijesnu većinu u Predstavničkom domu, sa 218 od 435 mandata, dok demokrate imaju 214 mandata.
Dva mjesta su upražnjena, a predstavnik Kevin Kili sada je nezavisni kandidat nakon što je napustio Republikansku stranku.
Mnogi birači su već glasali, a Izborna laboratorija Univerziteta u Floridi prebrojala je unaprijed više od 55 miliona glasova.
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Tramp je među onima koji su glasali unaprijed, a to je obavio na biračkom mjestu u Palm Biču na Floridi 24. oktobra.
(Srna)
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