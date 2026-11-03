Donald Tramp uvjeren u pobjedu Republikanske stranke

Američki predsjednik Donald Tramp uvjeren je da će na današnjim izborima za Kongres pobijediti njegova Republikanska stranka.

"Mislim da će rezultati biti mnogo bolji od očekivanih", rekao je Tramp.

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On je izrazio uvjerenje da će njegova stranka zadržati većinu u Predstavničkom domu i Senatu.

Amerikanci danas biraju svih 435 članova Predstavničkog doma i 35 od 100 članova Senata američkog Kongresa.

Osim Predstavničkog doma i Senata, većina američkih država održava i izbore za guvernere, uključujući Kaliforniju, Arizonu i Mičigen.

Republikanci trenutno imaju tijesnu većinu u Predstavničkom domu, sa 218 od 435 mandata, dok demokrate imaju 214 mandata.

Dva mjesta su upražnjena, a predstavnik Kevin Kili sada je nezavisni kandidat nakon što je napustio Republikansku stranku.

Mnogi birači su već glasali, a Izborna laboratorija Univerziteta u Floridi prebrojala je unaprijed više od 55 miliona glasova.

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Tramp je među onima koji su glasali unaprijed, a to je obavio na biračkom mjestu u Palm Biču na Floridi 24. oktobra.

(Srna)