Logo

Donald Tramp uvjeren u pobjedu Republikanske stranke

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 19:07

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп говори на прослави Ноћи вјештица на свом имању Мар-а-Лаго у Палм Бичу, на Флориди, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp uvjeren je da će na današnjim izborima za Kongres pobijediti njegova Republikanska stranka.

"Mislim da će rezultati biti mnogo bolji od očekivanih", rekao je Tramp.

Ернест Имамовић

Gradovi i opštine

Gradonačelnik Goražda poručio građanima: Neka nam je Bog na pomoći

On je izrazio uvjerenje da će njegova stranka zadržati većinu u Predstavničkom domu i Senatu.

Amerikanci danas biraju svih 435 članova Predstavničkog doma i 35 od 100 članova Senata američkog Kongresa.

Osim Predstavničkog doma i Senata, većina američkih država održava i izbore za guvernere, uključujući Kaliforniju, Arizonu i Mičigen.

Republikanci trenutno imaju tijesnu većinu u Predstavničkom domu, sa 218 od 435 mandata, dok demokrate imaju 214 mandata.

Dva mjesta su upražnjena, a predstavnik Kevin Kili sada je nezavisni kandidat nakon što je napustio Republikansku stranku.

Mnogi birači su već glasali, a Izborna laboratorija Univerziteta u Floridi prebrojala je unaprijed više od 55 miliona glasova.

Иран објавио савјете у случају нуклеарног удара

Svijet

Teheran objavio jeziv snimak: Da li je najavljen nuklearni udar?

Tramp je među onima koji su glasali unaprijed, a to je obavio na biračkom mjestu u Palm Biču na Floridi 24. oktobra.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Američki Senat

Senat SAD

Republikanska stranka

Demokratska stranka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Иран објавио савјете у случају нуклеарног удара

Svijet

Teheran objavio jeziv snimak: Da li je najavljen nuklearni udar?

1 h

0
Преминула дјевојчица Лајла

Svijet

Djevojčici u bolnici rekli da ima upalu krajnika, ona umrla drugi dan

3 h

0
"Званичници у Кијеву причају руски, посебно када мисле да их нико не слуша"

Svijet

"Zvaničnici u Kijevu pričaju ruski, posebno kada misle da ih niko ne sluša"

3 h

0
Повријеђени припадници ЕУФОР-а иду на лијечење у Италију

Svijet

Povrijeđeni pripadnici EUFOR-a idu na liječenje u Italiju

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima