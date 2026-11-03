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Povrijeđeni pripadnici EUFOR-a idu na liječenje u Italiju

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03.11.2026 16:59

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Повријеђени припадници ЕУФОР-а иду на лијечење у Италију
Foto: Klix.ba

Osam pripadnika EUFOR-a povrijeđenih u padu helikoptera danas su iz Bolnice u Brčkom vojnim sanitetskim vozilima transportovani u Tuzlu, odakle će specijalnim letom biti prevezeni na dalje liječenje u Italiju.

Njima su u brčanskoj Bolnici nakon nesreće sanirane lakše povrede, te je procijenjeno da su sposobni za transport u Italiju.

Пао хеликоптер ЕУФОР

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Sahranjeni poginuli u padu vojnog helikoptera kod Brčkog

Na liječenju u Bolnici u Brčkom zadržan je jedan povrijeđeni iz helikoptera, a njegov transport u Italiju očekuje se krajem sedmice.

Eufor je saopštio da su u četvrtak, 29. oktobra, u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula dva pripadnika Oružanih snaga Italije i dva pripadnika Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno.

(Srna)

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Italija

povrijeđeni

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EUFOR

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