Orban: Pokušali su da me vrbuju

Bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da su komunističke tajne službe pokušale da ga regrutuju kao doušnika dok je služio vojni rok, ali je on to odbio i kasnije je postao meta jakog policijskog nadzora.

Orban je objavio saopštenje na "Fejsbuku", zajedno sa dokumentima tajne službe iz 1982. godine i kasnih 1980-ih.

"Tokom rane faze moje vojne službe pokušali su da me regrutuju, ali sam odbio, pa se pokušaj pokazao neuspješnim. Kasnije smo moja supruga, moje kolege iz opozicije i ja bili pod stalnim nadzorom. Svi smo bili mete tajnih istraga državne stranke", naveo je Orban na "Fejsbuku".

Mađarska bi sutra trebalo da počne da objavljuje desetine hiljada policijskih dosijea iz komunističkog doba u javnoj bazi podataka na mreži, dajući ljudima pristup listama doušnika i saradnika koje su koristile bivše službe državne bezbjednosti.

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Orban je rekao da dokumenti otkrivaju da su svuda bili doušnici i da su uređaji za prisluškivanje instalirani na našim radnim mjestima, našim domovima, pa čak i u spavaćim sobama.

Najavljeno otvaranje arhiva je obećanje premijera Mađarske Petera Mađara da će evidencije skladištene u ogromnom podrumu arhiva u Budimpešti učiniti javnim i da će Mađarima "omogućiti da se suoče sa svojom totalitarnom prošlošću".

Iako je komunistička vladavina okončana 1989. godine, Mađarska je odgađala potpuno otvaranje dosijea zbog nedostatka političke volje više vlada.

Do sada su obični ljudi mogli da zatraže pristup samo svojim ili evidencijama bliskih članova porodice, a sada će svako moći da pretražuje u bazi podataka na internetu.

U periodu između 1956. i 1989. godine u Mađarskoj je zabilježeno oko 55.000 tajnih službenika, piše Srna.