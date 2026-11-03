Putin: Spoljne sile uvijek pokušavaju da podijele Rusiju

Spoljne sile uvijek pokušavaju da podijele rusko društvo, tako je bilo uvijek, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Svi naši geopolitički protivnici, oponenti su u različita vremena i na različite načine, nekada neprijatelji, ali praktično svi su pokušavali da smanje strateški potencijal Rusije i, još bolje, da je raskomadaju", rekao je Putin na sjednici Savjeta za međunacionalne odnose.

Jedinstvo naroda je fundamentalni uslov očuvanja Rusije, njenog suvereniteta, istakao je ruski lider.

"U uslovima teških izazova, posebno u uslovima borbenih dejstava, ljudi ne razmišljaju o različitostima, ni vjerskim ni nacionalnim, oni se ujedinjuju i rame uz rame rješavaju zajednički zadatak", naveo je on.

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Jedinstvo naroda predstavlja temeljni uslov za očuvanje Rusije, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

"Jedinstvo naroda Ruske Federacije je osnovni, glavni, temeljni uslov za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, a samim tim i za očuvanje same Rusije", poručio je Putin.

Šef Rusije pozvao je učesnike sjednice da to nikada ne zaborave u svom radu.

(sputniknews.com)