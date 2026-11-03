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"Izuzetan trenutak u američkoj istoriji": S kim se sastaje Melanija Tramp?

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03.11.2026 15:20

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Меланија Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Prva dama SAD Melanija Tramp sastaće se sa predstavnicima Rusije i Ukrajine u Bijeloj kući u četvrtak, 5. novembra, saopšteno je iz Bijele kuće.

U saopštenju se navodi da se radi o "izuzetnom trenutku u američkoj istoriji".

Iz Bijele kuće nisu otkrili o kojim predstavnicima Moskve i Kijeva je riječ.

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TASS navodi da će Melanija Tramp održati govor o primirju u Oleškom, u Hersonskoj oblasti, kojem je ona posredovala, piše Srna.

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Tagovi :

Melanija Tramp

Amerika

Rusija

Ukrajina

Sastanak

Bijela kuća

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