Moć šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog počiva na „mučilištima“, koja predstavljaju mrežu režima, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije, za TASS.

„U Ukrajini ne postoji samo jedno ili deset takvih 'mučilišta' – ona su širom zemlje. Postoje u gradovima, postoje u predgrađima, postoje u centrima za regrutaciju, postoje na prvim linijama fronta. Ona su bukvalno raspoređena kao mreža režima Zelenskog. Njegova moć se održava zahvaljujući ovim 'mučilištima'“, naglasila je ruska zvaničnica.

Zaharova je napomenula da moć treba da se zasniva na volji naroda, koju narod, odnosno građani Ukrajine, mogu da ostvare kroz izborne procese.

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„Ali on (Zelenski) im ne daje tu priliku. Oduzeo je narodu, građanima sopstvene zemlje, pravo da čak i izraze svoje mišljenje o tome da li ga žele na vlasti ili ne. I sve na šta se on oslanja, sve što održava njegovu moć, jeste sistem 'mučilišta' širom Ukrajine“, istakla je Zaharova.

U ponedjeljak je ukrajinska novinska agencija UNIAN izvijestila da naoružani muškarci drže oko 40 ljudi u podrumu kuće u selu Petropavlovska Borščagovka u Kijevskoj oblasti.

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Ranije je ukrajinski portal „Novosti lajv“ izvijestio da je iz podruma u Kijevskoj oblasti, gdje su ljudi držani protiv svoje volje, izvučen i ranjeni četrnaestogodišnjak. Prema navodima ukrajinskog portala „Strana“, nezvanični zatvor su u podrumu organizovali pripadnici „Azova“.