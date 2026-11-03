Snažan zemljotres pogodio Kolumbiju

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se u kolumbijskom departmanu Tolima, u centralnom dijelu zemlje, saopštila je Kolumbijska geološka služba /SGS/.
Potres se osjetio i u gradovima Bogota i Kali.
"Nakon zemljotresa koji je registrovan jutros oko 4.14 časova preventivno je aktiviran Sistem upravljanja okrugom", saopšteno je iz kancelarije gradonačelnika grada Kali na društvenim mrežama.
Seizmička aktivnost u Kolumbiji je porasla od 10. avgusta kada je zemlju pogodio zemljotres magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali, koji se osjetio širom zemlje, ali i u regionu.
U tom potresu, koji je izazvao velika razaranja, poginulo je više od 330 ljudi, prenosi Srna.
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