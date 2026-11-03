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Tramp: Obustavljamo milijarde pomoći Izraelu

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03.11.2026 16:00

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Трамп: Обустављамо милијарде помоћи Израелу
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom da Vašington na kraju godine prestane da šalje novac Izraelu u iznosu od četiri milijarde dolara.

Tramp je za američke medije izjavio da Izraelu više nije potrebno finansiranje i da pojedini članovi Demokratske stranke i političari ljevice koriste američku finansijsku podršku Tel Avivu kako bi kritikovali Republikansku stranku.

"Što se tiče isplata Izraelu, postignut je dogovor sa Netanjahuom da im se godišnje isplaćuje četiri milijarde dolara, a to ćemo sada obustaviti. Već smo se dogovorili da tih isplata neće biti do kraja godine. Pomoći ćemo Izraelu kada im to bude potrebno", istakao je Tramp.

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Nije poznato na koje finansiranje je Tramp mislio.

Memorandum o razumijevanju prema kojem Amerika godišnje daje vojnu pomoć Izraelu u iznosu od 3,8 milijardi dolara ističe 2028. godine i u toku su razgovori o tome na koji će se način pomoć Vašingtona razvijati nakon navedenog datuma, prenosi "Srna".

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Tagovi :

Amerika

Izrael

Benjamin Netanjahu

Donald Tramp

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