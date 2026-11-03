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Sahranjeni poginuli u padu vojnog helikoptera kod Brčkog

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03.11.2026 16:06

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Сахрањени погинули у паду војног хеликоптера код Брчког
Foto: Klix.ba

U rimskoj bazilici Svete Marije od Anđela u utorak je održana sahrana četvoro italijanskih državljana koji su prošlog četvrtka poginuli u padu vojnog helikoptera EUFOR-a kod Brčkog.

Posljednjem ispraćaju prisustvovali su najviši italijanski zvaničnici, među kojima su bili predsjednik Serđo Matarela, premijerka Đorđa Meloni i ministar odbrane Gvido Krozeto.

Sahrana je održana uz vojne počasti, a kovčezi narednika Simonea Rudžija, narednika Klaudija Markešija, narednice Laure Prokači i poručnika Franka Adrijana Zekilija bili su prekriveni italijanskim zastavama.

Rudži i Markeši bili su pripadnici italijanske vojske, dok su Zekili i Prokači služili u Dobrovoljnom vojnom korpusu Crvenog krsta.

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Vojni helikopter srušio se tokom vojne vježbe, a pogibija četvoro Italijana potresla je javnost u njihovoj zemlji.

Tokom opela, vojni biskup Đan Franko Saba odao je počast stradalima, ističući da su svojim humanitarnim radom širili mir i pomagali najugroženijima.

Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto poručio je da je žrtva četvoro poginulih ostavila dubok trag i među građanima BiH.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Italija

Pao helikopter Brčko EUFOR

sahrana

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