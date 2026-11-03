Španija smanjuje saobraćaj na pruzi nakon nesreće u kojoj je poginulo 69 ljudi

Saobraćaj na željezničkoj liniji između Madrida i Sevilje biće smanjen dok Agencija za bezbjednost željeznica ne završi kontrolu bezbjednosnog sistema i vlasti ne okončaju dugo odgađano uvođenje Evropskog sistema upravljanja željeznicom (ERTMS), rekao je španski ministar saobraćaja Oskar Puente.

On je predstavio nove bezbjednosne mjere, uključujući ograničenje brzine od 40 kilometara na čas nakon kvara na signalnom sistemu kada je mašinovođa zadužen da uoči probleme na pruzi, te angažovanje dodatnog osoblja i poboljšanje uslova u centrima za kontrolu željezničkog saobraćaja.

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Vlada će vršiti pritisak za brže uvođenje standardizovanog ERTMS-a za bezbjednost i signalizaciju na mreži.

U sudaru vozova koji se dogodio prošle sedmice nedaleko od grada Urda u centralnom dijelu Španije poginulo je 69 ljudi.

Neposredno prije nesreće nekoliko vozova se automatski zaustavilo zbog kvara sistema signalizacija i nakon što su kontrolori iz Madrida preuzeli odgovornost nad saobraćajem.

Voz državne željezničke kompanije "Renfe" dobio je dozvolu da nastavi kretanje iako je ispred njega na stanici stajao voz kompanije "Irjo". Prema navodima istražioca, voz je udario u vagone koji su stajali u stanici brzinom od 160 do 200 kilometara na čas.

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U drugoj željezničkoj nesreći u kojoj su početkom godine učestvovali vozovi istih kompanija poginulo je 46 osoba.

(Srna)