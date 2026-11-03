Beba od 20 mjeseci umrla od gladi

Neomi se povukla u sebe, opsjednuta idejom o savršenoj ženi koja ne bi razočarala svog muža Alija i koja bi sve držala pod kontrolom kako bi izbjegla njegov bijes.

U takvoj porodičnoj izolaciji, njihov drugi sin Malik je preminuo 19. aprila 2019. godine u Savinji-le-Templ od zanemarivanja.

Sa 20 mjeseci težio je samo četiri kilograma, dok je prosječna težina za taj uzrast između 10 i 12 kilograma, piše "Le Parizjen".

Roditeljima se sudi na sudu u Melunu od petka, 30. oktobra. Optuženi su za uskraćivanje brige ili hrane što je prouzrokovalo smrt djeteta.

U utorak su svjedočile očeve sestre, ne pokazujući gorčinu.

"Noemi je bila dio porodice", rekle su.

Kada su ih pitali o zdravlju djeteta, rekle su:

"Uvek je bio mršav, mislili smo da je to zato što je prerano rođen. Kada bismo pitali Noemi šta su ljekari rekli, rekla bi da je sve u redu".

"Niste ništa vidjeli?"

Malik je, međutim, posljednji pregled imao sa 11 mjeseci. Pedijatar je tada jasno upozorio da je gubitak težine zabrinjavajuć i da je djetetu potrebna hitna hospitalizacija. Noemi ga nikada nije odvela u bolnicu. Umro je kod kućće, od gladi.

Sudija Bendžamin Jungman je ispitivao oca sat vremena.

"Niste ništa vidjeli? Zašto niste posjetili sina u bolnici nedjeljama nakon rođenja? Niste znali u kojoj je bolnici, koji ljekar ga liječi ili od čega pati!", insistirao je.

Ali, opisan kao krupan čovjek, mirno je odgovorio i ponovio da je bio odsutan.

"Nisam bio dorastao svojim obavezama", rekao je.

Kada su ga pitali da li je posjetio voljenu osobu u bolnici, tiho je odgovorio:

"Da, naravno".

Dodao je: "Oslanjao sam se na ono što mi je žena rekla".

"Šta se moralo dogoditi da bi ga odveli u bolnicu?"

Ali nije mogao da podnese da gleda fotografije svog mrtvog sina, koje su prikazane na suđenju u petak. Tužilac Žan-Mišel Burles je bio otvoren:

"Vidjeli smo ove slike stotinu puta – gladnu djecu u Bijafri ili Etiopiji. Da li razumijete da je vaš nemar doveo do uskraćivanja njege?".

Ali je stajao tamo potresen, čvrsto se držeći za stalak za mikrofon. Nedjelju dana prije smrti svog sina, bio je uz oca, koji je izgubio majku, prenosi "Indeks".

Dan prije Malikove smrti, Ali je bio sa svoja dva sina, ali je bio rasijan i stalno na telefonu.

"Prirodno je izgubiti baku, ali vaša pažnja je bila usmjerena na pogrešno mjesto", primijetio je tužilac.

Ali je priznao: "Pitanje ovog nehata pratiće me do kraja života".

"Šta je trebalo da se desi da ga odvedu u bolnicu? Dijete ne jede dovoljno, ne osjeća se dobro. Težak je samo četiri kilograma!“, upitao je sudija povišenim glasom.

"Trebalo je da budem više angažovan, zahtjevniji", odgovorio je Ali.

Rekao je da je verovao svojoj ženi kada ga je uvjeravala da je sve u redu, što tužilaštvo smatra lažima.

Niz laži

Noemi je prvo ispričala dadilji svog starijeg sina o svojoj drugoj trudnoći.

"Gledala sam je kao majčinsku figuru, trebao mi je savjet kako da se nosim sa dvoje male djece. Plašila sam se da će mi se muž naljutiti", objasnila je.

Ali on se jeste naljutio kada je od dadilje saznao za trudnoću.

Noemi je rodila svoje prvo dijete sa 18 godina, a Malika sa 19. Otac ju je napustio posle prve trudnoće, a majka se protivila tome da ima dijete rođeno van braka. Prigovori su se nastavili u porodilištu, nakon što je Noemi rodila Malika u šest i po mjeseci trudnoće.

Sve se to dešavalo pred Alijem.

"Osjećao se poniženo, trebalo je da učinim više da popravim porodične odnose. Za njega je porodica na prvom mjestu", rekla je optužena tihim glasom.

"Usamljena je, ali je navikla"

Alijina porodica je na kraju postala njena jedina porodica. Šest mjeseci prije dječakove smrti, Alijina sestra je zakazala pregled kod dermatologa.

"Vidjela sam da mališan pati, bio je prekriven ekcemom“, rekla je sudu.

"Zakazala sam pregled kod Noemi, ona je otišla i terapija je izliječila dijete za tri nedjelje", dodala je.

Ali to nije zaustavilo izolaciju mlade majke, koja je nastavila da ignoriše preporuku pedijatra za hospitalizaciju.

Psihijatrijski stručnjak Magali Bondon-Bruzel opisala je oca kao "ozbiljnog, smirenog, organizovanog i veoma ponosnog na sebe".

Za majku je rekla da je bila "bistra, inteligentna - preskočila je dva razreda u školi - ali je imala veoma nisko mišljenje o sebi". Psihijatar je dodala:

"Nema samopouzdanja, osjeća se usamljeno, ali je navikla na to".

Prema zaključku stručnjaka, ova izolacija može objasniti kako je došlo do tragedije, ali ne smanjuje odgovornost roditelja.