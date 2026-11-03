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Zelenski odbio telefonske pregovore sa Rusijom

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03.11.2026 16:46

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Предсједник Украјине Володимир Зеленски говори током конференције за медије на самиту ЕУ у Бриселу, у петак, 16. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Volodimir Zelenski odbacio je mogućnost telefonskih pregovora sa Rusijom o rješavanju ukrajinskog sukoba, ocijenivši da takav format razgovora nema perspektivu.

"Ako budemo razgovarali telefonom, Rusija će to iskoristiti kao priliku da se više ne sastajemo", izjavio je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Zelenski je dodao da telefonske pregovore smatra "besperspektivnim" i ponovo odbacio mogućnost odlaska u Moskvu radi razgovora sa ruskim rukovodstvom.

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"Niko neće podržati odlazak u Moskvu", poručio je Zelenski.

Prethodno je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov izjavio novinaru televizije Vesti Pavlu Zarubinu da Vladimir Putin nikada nije odbijao razgovore sa Zelenskim.

Ušakov je to rekao odgovarajući na pitanje da li bi Putin prihvatio telefonski poziv Zelenskog.

(sputniknews.com)

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Volodimir Zelenski

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