Djevojčici u bolnici rekli da ima upalu krajnika, ona umrla drugi dan

Petogodišnja djevojčica Lajla Marsland preminula je od pneumokoknog meningitisa svega nekoliko sati nakon što je otpuštena iz bolnice sa dijagnozom upale krajnika.

Njena majka, koja radi kao medicinska sestra, upozoravala je ljekare na mogućnost meningitisa, ali djevojčica nije zadržana na bolničkom liječenju.

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Tragedija se dogodila krajem decembra 2023. godine u Velikoj Britaniji, a slučaj je ponovo dospio u javnost nakon što je bolnički fond Nacionalne zdravstvene službe (NHS) priznao propuste i porodici isplatio odštetu, prenosi britanski "Miror".

Majka Rejčel dovela je Lajlu u bolnicu u Tejmsajdu zbog jakih glavobolja, bolova u vratu i mučnine. S obzirom na simptome, upozorila je medicinsko osoblje da sumnja na meningitis.

Ipak, djevojčici je dijagnostikovana upala krajnika, propisani su joj antibiotici za oralnu upotrebu i poslata je kući.

Sljedećeg jutra majka je pronašla djevojčicu bez znakova života u krevetu. Ekipa hitne pomoći po dolasku je mogla samo da konstatuje smrt, koja se dogodila svega dvije sedmice prije Lajlinog šestog rođendana.

Naknadna istraga utvrdila je da je uzrok smrti bio neliječeni pneumokokni meningitis. U okviru postupka bolnica je priznala da je djevojčica trebalo da bude hitno primljena na liječenje i da dobije antibiotike intravenski.

Majka je nakon tragedije rekla da porodicu posebno pogađa saznanje da Lajla nije dobila medicinsku pomoć koja joj je bila potrebna.

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"Srce nam se cijepa kada znamo da Lajla nije dobila njegu kakvu je morala da ima i da su je, u trenutku kada joj je pomoć bila najpotrebnija, potpuno iznevjerili", poručila je Rejčel.

Iz bolnice su uputili izvinjenje porodici i najavili promjene internih protokola kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih propusta.

Porodica je u međuvremenu osnovala humanitarnu organizaciju „Lajlino svjetlo“, koja pruža podršku djeci koja su izgubila brata ili sestru. Kroz fondaciju je do sada prikupljeno više od 33.000 funti.

Roditelji istovremeno apeluju na druge porodice da potraže dodatno ljekarsko mišljenje ukoliko su zabrinuti zbog simptoma kod djeteta ili smatraju da njihova zabrinutost nije dovoljno ozbiljno razmotrena.

(Srpskainfo)