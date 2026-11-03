Ukrajina ne namjerava da preduzme bilo kakve mjere u smislu ukidanja zakona o zabrani ruskog jezika, ocijenio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Ukrajina ne namjerava da preduzme bilo kakve mjere u smislu ukidanja zakona o zabrani ruskog jezika, ocijenio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Režim /u Kijevu/ zasad nema namjeru da preduzme bilo kakve mjere u smislu ukidanja zakona o zabrani ruskog jezika, iako većina ljudi, i pored tih zakona, nastavlja da govori ruski, uključujući i same zvaničnike koji rade u predsjedničkoj administraciji i posebno kada misle da ih niko ne sluša", rekao je Lavrov na plenarnoj sjednici četvrte Međunarodne konferencije o evroazijskoj bezbjednosti u Minsku.

Lavrov je prošlog mjeseca u Generalnoj skupštini UN rekao da ne postoji nijedna druga zemlja na svijetu osim Ukrajine gd‌je je jezik zakonski zabranjen i gd‌je upotreba ruskog jezika predviđa čak i zatvorsku kaznu.

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Četvrta Međunarodna konferencija o evroazijskoj bezbjednosti u Minsku održava se danas i sutra., piše Srna.