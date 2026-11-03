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Teheran objavio jeziv snimak: Da li je najavljen nuklearni udar?

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03.11.2026 18:40

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Иран објавио савјете у случају нуклеарног удара
Foto: Screenshot / X

Iranski državni mediji objavili su osam minuta dug video-snimak s uputstvima građanima kako da prežive nuklearni napad.

U snimku se objašnjava građanima kako da se zaštite od eksplozije, pronađu sklonište i izbjegnu izlaganje radioaktivom talasu. Video je objavljen u vrijeme sve većih napetosti između Irana, SAD i Izraela.

Mnogi se, stoga pitaju, da li je ovim videom najavljena mogućnost nuklearnog udara.

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Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je video 29. oktobra, u sklopu nacionalne nedjelje civilne zaštite. Uputstva su pripremile hitne službe pokrajine Isfahan, u kojoj se nalazi iransko nuklearno postrojenje Natanz.

Kako preživjeti nuklearnu eksploziju?

U videu građane upozoravaju da ne gledaju direktno u bljesak nuklearne eksplozije. Ako se nalaze na otvorenom, trebalo bi da se sklone iza čvrste prepreke, legnu na tlo i zaštite glavu i lice.

Nakon prolaska udarnog talasa savjetuje im se da što prije uđu u najbližu čvrstu zgradu, po mogućnosti u podrum ili prostoriju u centralnom dijelu objekta, što dalje od prozora i spoljnih zidova.

Građanima se takođe preporučuje zatvaranje vrata i prozora i isključivanje klima i sistema za ventilaciju koji uvlače vazduh spolja.

Preporučuje se ostanak u skloništu najmanje 24 sata

U slučaju mogućeg izlaganja radioaktivnim česticama, građani bi trebalo pažljivo da skinu odjeću, spakuju je u zatvorenu vreću i da se operu mlakom vodom i sapunom.

Iranske službe savjetuju i korišćenje flaširane vode i konzervirane hrane. Građani bi trebalo da ostanu u skloništu najmanje 24 sata i prate službena obavještenja prije izlaska.

Uputstva su objavljena u sklopu iranske nedjelje civilne zaštite, koja se obilježava već godinama. Međutim, ovako detaljna javna priprema za moguću nuklearnu eksploziju privukla je pažnju zbog trenutnih odnosa Teherana i Vašingtona.

Taker Karlson tvrdi da Tramp razmatra nuklearni napad

Objava snimka ponovo je privukla pažnju nakon što je američki konzervativni voditelj Taker Karlson nedavno objavio da bi predsjednik Donald Tramp mogao u idućih nekoliko dana da naredi nuklearni napad na Iran.

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Karlson je na društvenoj mreži Iks napisao da izraelski premijer Benjamin Netanjahu vrši pritisak na Trampa da napadne podzemni kompleks poznat kao Pikaks planina, nedaleko od nuklearnog postrojenja Natanc.

Prema Karlsonovim tvrdnjama, izraelske obavještajne službe vjeruju da je Iran tamo ponovio pokrenuo obogaćivanje uranijuma. Karlson tvrdi i da konvencionalno američko oružje ne može da uništi duboko ukopane tunele.

Karlson za svoje tvrdnje o pripremi nuklearnog napada nije ponudio dokaze koji se mogu nezavisno provjeriti. Ni američke ni izraelske vlasti nisu potvrdile da se takav napad razmatra.

Tramp je ranije isključio upotrebu nuklearnog oružja

Američki predsjednik ranije je govorio o mogućnosti novih napada na iranska nuklearna postrojenja ali je javno odbacio upotrebu nuklearnog oružja.

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U razgovoru za "Njuzmaks" sredinom oktobra rekao je da SAD ne moraju da koriste nuklearno oružje protiv Irana.

Karlsonove tvrdnje izazvale su brojne reakcije u američkoj javnosti, ali za sada nema potvrde da Vašington priprema nuklearni napad.

(Telegraf)

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