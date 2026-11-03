Teheran objavio jeziv snimak: Da li je najavljen nuklearni udar?

Iranski državni mediji objavili su osam minuta dug video-snimak s uputstvima građanima kako da prežive nuklearni napad.

U snimku se objašnjava građanima kako da se zaštite od eksplozije, pronađu sklonište i izbjegnu izlaganje radioaktivom talasu. Video je objavljen u vrijeme sve većih napetosti između Irana, SAD i Izraela.

Mnogi se, stoga pitaju, da li je ovim videom najavljena mogućnost nuklearnog udara.

Tenis Šta sada Novaku Đokoviću fali za završni Masters u Torinu

Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je video 29. oktobra, u sklopu nacionalne nedjelje civilne zaštite. Uputstva su pripremile hitne službe pokrajine Isfahan, u kojoj se nalazi iransko nuklearno postrojenje Natanz.

Kako preživjeti nuklearnu eksploziju?

U videu građane upozoravaju da ne gledaju direktno u bljesak nuklearne eksplozije. Ako se nalaze na otvorenom, trebalo bi da se sklone iza čvrste prepreke, legnu na tlo i zaštite glavu i lice.

Nakon prolaska udarnog talasa savjetuje im se da što prije uđu u najbližu čvrstu zgradu, po mogućnosti u podrum ili prostoriju u centralnom dijelu objekta, što dalje od prozora i spoljnih zidova.

🚨التلفزيون الإيراني الرسمي ووكالات الأخبار الإيرانية تنشر فيديو تحذير للمواطنين إذا وقعت ضربة نووية وعدة تعليمات للتعامل مع الانفجار النووي:- 🔴 لا تنظروا إلى الضوء شديد الانفجار. 🔴 إن كنتم في الخارج ولم تتمكنوا فوراً من دخول مبنى، احتموا خلف حاجز، واستلقوا على الأرض، وغطوا الرأس والوجه. 🔴 بعد مرور موجة الانفجار ادخلوا أقرب مبنى، لا تبقوا للمشاهدة أو التصوير، ولا تحتموا داخل السيارة. 🔴 داخل المبنى اذهبوا إلى القبو أو الوسط، بعيدًا عن النوافذ والجدران الخارجية. 🔴 أغلقوا الأبواب والنوافذ، وأطفئوا المكيف أو أي تهوية تسحب هواءً من الخارج. 🔴 إذا تعرضتم للجو الخارجي اخلعوا الملابس الخارجية دون نفضها، وضعوها في كيس محكم بعيدًا عن الناس لكن لا تخرجوا لرميه خارجاً. 🔴 اغتسلوا بماء فاتر وصابون، واستخدموا شامبو عادي بلا بلسم، وإن تعذّر الاستحمام فنظّفوا الوجه واليدين والجلد المكشوف بالماء أو المناديل المبللة. 🔴 استخدموا مياهًا معبأة وطعامًا مغلفًا، واستعدوا للبقاء في الملجأ 24 ساعة على الأقل. 🔴 لا تفترضوا أن البيئة أصبحت آمنة بعد 24 ساعة، اتبعوا الإعلانات الرسمية وبيانات الطوارئ لمسار الخروج الآمن. 🔴 إن اندلعت نيران في المبنى أو خُشي انهياره، انتقلوا إلى ملجأ أكثر أمانًا. 🔴 راجعوا هذه التعليمات مع العائلة مسبقًا لتقليل الأضرار. — أكسيوس (@Axios_ar) November 3, 2026

Građanima se takođe preporučuje zatvaranje vrata i prozora i isključivanje klima i sistema za ventilaciju koji uvlače vazduh spolja.

Preporučuje se ostanak u skloništu najmanje 24 sata

U slučaju mogućeg izlaganja radioaktivnim česticama, građani bi trebalo pažljivo da skinu odjeću, spakuju je u zatvorenu vreću i da se operu mlakom vodom i sapunom.

Iranske službe savjetuju i korišćenje flaširane vode i konzervirane hrane. Građani bi trebalo da ostanu u skloništu najmanje 24 sata i prate službena obavještenja prije izlaska.

Uputstva su objavljena u sklopu iranske nedjelje civilne zaštite, koja se obilježava već godinama. Međutim, ovako detaljna javna priprema za moguću nuklearnu eksploziju privukla je pažnju zbog trenutnih odnosa Teherana i Vašingtona.

Taker Karlson tvrdi da Tramp razmatra nuklearni napad

Objava snimka ponovo je privukla pažnju nakon što je američki konzervativni voditelj Taker Karlson nedavno objavio da bi predsjednik Donald Tramp mogao u idućih nekoliko dana da naredi nuklearni napad na Iran.

Auto-moto Nova pravila za spore vozače, kazne paprene

Karlson je na društvenoj mreži Iks napisao da izraelski premijer Benjamin Netanjahu vrši pritisak na Trampa da napadne podzemni kompleks poznat kao Pikaks planina, nedaleko od nuklearnog postrojenja Natanc.

Prema Karlsonovim tvrdnjama, izraelske obavještajne službe vjeruju da je Iran tamo ponovio pokrenuo obogaćivanje uranijuma. Karlson tvrdi i da konvencionalno američko oružje ne može da uništi duboko ukopane tunele.

Karlson za svoje tvrdnje o pripremi nuklearnog napada nije ponudio dokaze koji se mogu nezavisno provjeriti. Ni američke ni izraelske vlasti nisu potvrdile da se takav napad razmatra.

Tramp je ranije isključio upotrebu nuklearnog oružja

Američki predsjednik ranije je govorio o mogućnosti novih napada na iranska nuklearna postrojenja ali je javno odbacio upotrebu nuklearnog oružja.

Republika Srpska Vučković o primopredaji prostorija SDS-a: Zaključana stranka, zamijenjena brava

U razgovoru za "Njuzmaks" sredinom oktobra rekao je da SAD ne moraju da koriste nuklearno oružje protiv Irana.

Karlsonove tvrdnje izazvale su brojne reakcije u američkoj javnosti, ali za sada nema potvrde da Vašington priprema nuklearni napad.

(Telegraf)