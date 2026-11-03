Iran pokazao tunele iz kojih gađa brodove - VIDEO

Autor:ATV redakcija
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Iranski korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) objavio je snimak podzemnih tunela na jugu Irana u kojima su smještene protivbrodske rakete i brzi jurišni čamci, uz snimke lansiranja projektila.
Prema navodima IRGC-a, objekte je obišao predstavnik vrhovnog vođe Irana pri Revolucionarnoj gardi.
Na snimku se vide dugi betonski tuneli, s nizovima kamiona koji nose lansere raketa. Zidovi su ispisani parolama na persijskom jeziku, a duž hodnika postavljene su iranske zastave.
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Veći dio videa čine snimci lansiranja. Rakete se ispaljuju s mobilnih lansera u pustinji i na obali, a jedan projektil leti nisko iznad površine mora.
Na kraju snimka vidi se raketa koja pogađa brod, iznad kojeg se diže vatrena kugla te eksplozija snimljena termalnom kamerom.
IRGC nije naveo gdje se tuneli tačno nalaze niti kada su snimci lansiranja nastali.
Snimak je objavljen nakon što su Sjedinjene Američke Države potvrdile napad na strateško ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.
Iran’s IRGC released footage of Iran's Supreme Leader’s representative to the IRGC inspecting naval missile tunnels in southern Iran, housing anti-ship missiles and fast attack boats. https://t.co/R2v2YMOory— Clash Report (@clashreport) November 3, 2026
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