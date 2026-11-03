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Uhapšen glavni organizator napada na stanicu "Starlinka"

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03.11.2026 21:23

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лисице, судска полиција, суд
Foto: ATV

Turski državljani uhapšen je u pokrajini Baden-Virtemberg pod sumnjom da je glavni organizator napada na stanicu satelitske mreže "Starlink" u Poljskoj, saopštila je njemačka policija.

Iz policije su naveli da je uhapšeni u pretpretresnom pritvoru i da je osumnjičen za pripremanje terorističkog djela.

Dvojica drugih turskih državljana uhapšena su sredinom prošlog mjeseca i u toku je proces njihovog izručenja u Poljsku.

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Rezultati dosadašnje istrage ukazuju da je on dao instrukcije dvojici osumnjičenih da izvrše napad u Poljskoj.

Iz kancelarije državnog tužioca saopšteno je da je protiv uhapšenog pokrenuta odvojena istraga.

Njemačka agencija DPA podsjeća da su navodni saboteri otišli u Poljsku 23. septembra, gdje su podmetnuli požar na terminalu "Starlinka". Kod njih je, između ostalog, pronađeno osam mobilnih telefona i municija.

(Srna)

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Tagovi :

Njemačka

hapšenje

Starlink

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