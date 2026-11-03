Samci, pakujte kofere: Finska plaća put, smještaj i hranu, ima samo jedan uslov

Nacionalna turistička organizacija Finske pokrenula je novi program - "Finska večera", koji omogućava muškarcima i ženama iz cijelog svijeta koji nisu u braku ili vezi da dobiju četvorodnevno putovanje u ovu nordijsku zemlju i učešće na grupnom sastanku na slijepo.

Nacionalna turistička organizacija Finske pokrenula je novi program - "Finska večera", koji omogućava muškarcima i ženama iz cijelog svijeta koji nisu u braku ili vezi da dobiju četvorodnevno putovanje u ovu nordijsku zemlju i učešće na grupnom sastanku na slijepo.

Putovanje je planirano u periodu između 9. i 19. februara 2027. godine, a izabrani učesnici biće podeljeni u dvije grupe od po osam ljudi, piše portal ED Tajms.

Odabranim kandidatima biće pokriveni svi troškovi, uključujući povratne međunarodne avio-karte, smještaj, lokalni prevoz, hranu i dnevne aktivnosti poput tradicionalne finske saune i zimskih izleta.

Učesnici će boraviti u Helsinkiju ili Tampereu, a zabavni format grupnog sastanka osmišljen je kako bi se izbjegao pritisak tradicionalnog sastanka "jedan na jedan".

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Organizatori su predvidjeli gastronomski program koji će osmisliti poznati finski kuvari Adel Kinunen i Henri Tikanen.

Tačna destinacija restorana ostaje tajna sve dok učesnici ne potvrde dolazak.

Prijave su otvorene za sve samce starije od 18 godina iz bilo kojeg dijela svijeta, traju do 10. novembra 2026. godine u 11.59 časova po finskom vremenu, a kandidat je dužan da uz prijavni formular priloži i video-snimak sa "tog izazova za samce" na mrežama Instagram, TikTok ili Jutjub, piše b92.